Valtteri Bottas ha desvelado un episodio que estuvo a punto de cambiar por completo el rumbo de Carlos Sainz en la Fórmula 1 y de la parrilla de pilotos en general. El veterano integrante de Mercedes, donde actúa como reserva, aseguró que lo tenía todo cerrado para fichar con Williams de cara al presente Mundial de 2025 durante el largo período que se dio el madrileño para decidir. Sin embargo, éste siempre fue la primera opción de la clásica escudería y de su jefe, James Vowles, hasta tal punto de romper un contrato ya firmado con el finlandés.

Bottas, que se quedó sin equipo para este año tras poner fin a su aventura en Sauber, casa que también pretendió a Sainz por su transición a Audi en 2026, volverá a correr en la F1 la temporada que viene de la mano de Cadillac. La escudería americana se estrenará en el siguiente campeonato y será la undécima de la parrilla. Contará con la presencia del finlandés (36 años) y de Checo Pérez (35), dos pilotos de máxima experiencia en la categoría reina.

Por su parte, Sainz acabó decantándose por la opción que más le convenció y el tiempo le está dando la razón, ya que Williams, sin haber incorporado un sólo paquete de mejoras por falta de recursos económicos en este Mundial, ha sido rápido durante todo el año y, pese a su inagotable mala suerte, ha logrado dos podios (uno en el Gran Premio de Azerbaiyán y otro en la sprint de Austin).

Bottas ha acompañado a Mercedes a todos los circuitos por si George Russell o Kimi Andrea Antonelli fallaban y el próximo curso volverá a pilotar. Antes, durante este GP de México, habló de cómo se frustró su fichaje por Williams al verse el deseo cumplido de la escudería inglesa al convencer a Sainz: «Estuve muy cerca de fichar por Williams para 2025».

Sainz aún tiene mucho en juego este año

«Ya teníamos el contrato, pero pasó lo de Sainz. Así es la Fórmula 1», añadió Bottas en Motorsport Week. A falta de cinco fines de semana para que concluya la temporada, Sainz luchará por un objetivo que a la larga será muy positivo para Williams y, por tanto, para el desarrollo de su coche y sus resultados, que es lograr la quinta plaza del campeonato de constructores.

Esto supondría un verdadero impulso económico para los de Grove, que vienen de ser penúltimos el pasado curso sin el madrileño. Sainz, el piloto de equipo por excelencia de la parrilla, quiere culminar su obra maestra en Williams después de elevar hasta la máxima potencia a McLaren y a Ferrari. El futuro es suyo y 2026 será el año de la ilusión ocurra lo que ocurra en estas últimas carreras.