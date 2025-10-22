La caída de Ferrari en un año: 156 puntos menos que en 2024 y sin victorias desde la de Sainz en México

2025 está siendo un año en el que Ferrari y Carlos Sainz mantienen vidas paralelas. Quizá esté siendo peor para la clásica escudería italiana, que no ha vuelto a celebrar una victoria desde que le sustituyó por Lewis Hamilton, aunque el del español tampoco es para dar palmas de alegría. Este fin de semana, equipo y piloto regresan al lugar de su último triunfo juntos. Ha pasado un año desde ese Gran Premio de México… y ya ninguno lucha por ganar.

Ferrari echa de menos a Sainz y éste nota la pérdida de un coche suficientemente consistente como para luchar por podios y victorias. Aun así, su lucha y coraje le permitieron lograr un tercer puesto en Bakú que le supo a gloria y otro el pasado sábado en la sprint de Austin que adquirió un sabor amargo por su abandono en la carrera del domingo.

La diferencia entre Sainz y Ferrari es que el madrileño tiene fe ciega en el crecimiento de su actual equipo, Williams, donde confía en pelear por los mismos objetivos que antaño más pronto que tarde, mientras que en Maranello están perdidísimos.

Además de un piloto ganador, prescindieron de un experto en ingeniería que, estadísticamente, ha mejorado a todas las escuderías por las que ha pasado. Quienes conocen bien a Carlos aseguran que muchas noches había que ‘frenar’ su ambición y pedirle que se marchara de la fábrica a descansar.

156 puntos menos y sin victorias

Una ausencia que además se refleja en números. A falta de cinco GP, en 2024 Ferrari luchaba mano a mano con McLaren por proclamarse campeón de constructores. El título se les escapó por 15 puntos, pero metió a Charles Leclerc entre los tres primeros (3º) y Sainz acabó quinto. De hecho, Carlos a estas alturas del año pasado superaba la puntuación del mejor integrante de la escudería esta temporada (215-192).

La diferencia de puntos entre un curso y otro para Ferrari es de 156 puntos. Ferrari contaba con 490 en 2024 y ahora sólo está con 334 a falta de cinco carreras y dos sprints, es decir, son terceros con siete menos que Mercedes, con el que se juegan la segunda plaza de constructores, y casi menos de la mitad que McLaren (678).

Es por este descenso que si algo cunde estas semanas en Maranello son los nervios. Con el jefe de equipo, Fred Vasseur, recientemente renovado, la figura del luxemburgués se tambalea, pero también la de su segundo piloto. Hamilton sólo ha reunido 142 puntos esta temporada, firmando la racha más negativa de la historia de Ferrari por sus 19 carreras sin podios ni victorias, superando a Didier Pironi.

Da la sensación de que cualquier acción de carrera puede hacer saltar todo por los aires en Ferrari y sólo la suerte, de momento, está salvando a la escudería. Porque que Leclerc y Hamilton no hayan chocado todavía es milagroso… El monegasco, además, ha pasado de tres victorias en 2024 al cero por primera en dos años.

Sainz sueña a lo grande

Sainz regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito en el que alcanzó la plenitud como piloto. Y lo hace con los únicos propósitos en mente de seguir dando caña desde la distancia a su ex equipo, culminar un buen cierre de año y soñar con un gran 2026 en el que repetir imágenes como la de aquel 27 de octubre en México. Eso sí, arrancará sabiendo que haga lo que haga el sábado tendrá que remontar cinco posiciones el domingo por la injusta sanción de la FIA por su accidente con Kimi Andrea Antonelli en el GP de Estados Unidos.