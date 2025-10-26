Aitana Ocaña fue la invitada de lujo de Fernando Alonso en el Gran Premio de México de Fórmula 1. La cantante española compartió unos momentos con el piloto de Aston Martin en el garaje de su equipo durante la previa de la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez (21:00 horas) y posaron para unas fotos que están dando la vuelta al mundo.

Además, la estrella de la música habló de su experiencia junto al asturiano: «Muy bien, casi no te escucho, hay mucho ruido. Muy feliz de estar aquí. Me van enseñando, mucho no sé la verdad. Tuve la experiencia de estar con Fernando hace tres años en Barcelona, que me invitó. Me ha vuelto a invitar que estaba aquí en México y hemos coincidido perfecto». En aquella ocasión, Fernando remontó de la última posición hasta los puntos en 2022 con el Alpine.

«Me ha estado enseñando ahí un poco como funcionaba todo, pero es muy complicado. Él me ha dicho ‘ven a cambiar alguna rueda’ y yo le he dicho ‘seguro pierdes», comentó. «Voy a decir sólamente a Fernando, me ha invitado, siempre se ha portado muy bien conmigo. No puedo decir nada más, luego quedaría muy mal y no puede ser», confesó.

AQUÍ HAY DOS SUPERESTRELLAS 😍🙌@Aitanax, invitada de lujo en el box de @alo_oficial en Aston Martin #MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/9AZV7ui5zE — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Aitana y Alonso, muy juntos en México

La catalana se adentró incluso en la parrilla de salida a pocos minutos de la carrera, posada junto a Alonso en las protecciones cerca del Aston Martin y con cascos para el ruido. Las imágenes rápidamente revolucionaron las redes, y es que Fernando fue el gran protagonista de la antesala de la carrera en México, con una máscara de Power Rangers que sorprendió a todo el mundo.