Fernando Alonso fue uno más del Real Madrid desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde vivió y celebró la victoria del equipo blanco a escasas horas de participar en la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 (21:00). El piloto español subió una imagen tras el triunfo en sus redes sociales después de seguir atentamente el Clásico de Liga desde el hospitality de Aston Martin.

Esperemos que sea la primera alegría de la tarde para él porque tiene ante sí una prueba que pinta bastante complicada. No sólo por salir desde la decimocuarta posición, sino por las malas sensaciones que está dejando el Aston Martin durante todo el fin de semana. El asturiano ansía que pase algo en la salida con lo que poder escalar en la tabla y conseguir llegar a los puntos.

Antes, Alonso se llenó de motivos para salir alegre a la pista gracias a los tres puntos de su equipo en el partido más importante de lo que va de curso. Fernando, aficionado confeso y socio de honor del Real Madrid, quiere poner fin cuanto antes a este Mundial aciago de 2025 y volver con fuerzas el año que viene y, ojalá, un coche que le permita volver a luchar por todo.