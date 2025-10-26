Fernando Alonso se disfraza de Power Rangers y revoluciona el GP de México

Fernando Alonso revolucionó la previa de la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 con un disfraz de Power Rangers. Con motivo de la celebración de la cita mexicana, el piloto español portó una máscara característica del famoso dibujo animado de superhéroes y fue el auténtico protagonista de la parrilla.

Sorprendió y bromeó con varios rivales como George Russell, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto o Alex Albon en el garaje de Williams y también acudió con la máscara al desfile de pilotos. Luego, analizó cómo puede ir la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez: «Tendremos que ver cómo va la salida en la primera curva, es difícil que pasemos los 20 coches. Intentar evitar cualquier accidente delante nuestro».

«A partir de ahí ver qué posibilidades hay, con la estrategia intentar algo diferente a los demás, igual tiene sus frutos al final de la carrera, pero eso nunca se sabe. No tenemos el ritmo para estar entre los 10 primeros hoy. Así que habrá que intentar algo diferente. Si vas a una parada tendrás que poner neumático duro. Todos vamos a salir con una estrategia muy flexible, nadie pronosticaba 27 grados aquí en México. Veremos qué coche es más resistente, será un reto», añadió Alonso, ya sin máscara.