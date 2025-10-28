Fichaje importante en Aston Martin: anuncian el ‘sustituto’ de Alonso en 2026

Aston Martin ha anunciado este martes quién será su piloto reserva en el Mundial de Fórmula 1 2026. Jak Crawford, actual integrante de la parrilla de F2 y segundo clasificado con opciones de ganar el título a falta de dos carreras (Qatar y Abu Dabi), será la alternativa a Fernando Alonso o Lance Stroll siempre y cuando alguno de los dos no puedan subirse a su monoplaza a lo largo del campeonato.

De momento, desde que Alonso pilota para Aston Martin no ha sido necesario utilizar un reemplazo porque tanto el español como su compañero siempre han estado disponibles. Casi siempre, porque la única vez que uno de los dos coches verdes se quedó sin salir a pista fue en el Gran Premio de España 2025, cuando la lesión de muñeca impidió a Stroll disputar la carrera del domingo.

En esa ocasión, al haber corrido ya todos los libres y también la clasificación, el reglamento impedía subir al reserva, porque es obligatorio que al menos ruede en alguna de estas sesiones. Y hablando de Crawford (Charlotte, 2005), es un piloto estadounidense que dejará la F2 –aún puede ser por la puerta grande– tras tres temporadas, las dos últimas con DAMS Lucas Oil.

Jak Crawford will become the team’s Third Driver for the 2026 Formula One season. The role sees Jak act as the team’s reserve driver at all races next season. 🤝 pic.twitter.com/luyQ4uVeWS — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 28, 2025

A día de hoy está a 19 puntos del líder, Leonardo Fornaroli y tiene dos pruebas por delante para poder superarle y dar un salto de gigante. «Estoy increíblemente orgulloso de ser confirmado como tercer piloto para 2026. Es un momento enorme en mi trayectoria con Aston Martin y una gran motivación para seguir aprendiendo y contribuyendo», dijo Crawford.

Alonso tiene ‘sustituto’

«En las últimas dos temporadas, he aprendido muchísimo en el entorno de la F1, tanto en el campus tecnológico de Aston Martin como en la pista. Haré todo lo posible para apoyar al equipo y seguir desarrollándome como piloto», zanjó. Tras la marcha de Stoffel Vandoorne, anterior piloto reserva, Alonso ya sabe quien podría sustituirle si, Dios no lo quiera, en alguna de las sesiones de las 24 citas del próximo campeonato sufre algún contratiempo.