El presidente de Ferrari da un revolcón a Hamilton: «Que se concentre en pilotar y hable menos»

John Elkann ha dicho basta este lunes por la actitud de los pilotos de Ferrari, concretamente Lewis Hamilton, pidiendo que «hablen menos» y «se concentren en pilotar». El presidente de la histórica marca italiana, a la que por supuesto afecta lo que haga el equipo de Fórmula 1 en las carreras, ha puesto en su sitio al veterano integrante de la escudería, aunque no centró su declaración en él para no señalarle directamente.

La tarde negra sufrida el pasado domingo en el Gran Premio de Brasil, donde ambos abandonaron, ha colmado el vaso de Ferrari, que ya piensa en cambios serios para reconducir el rumbo del equipo. A priori, tanto Charles Leclerc como Hamilton seguirán en el Mundial de 2026, aunque a partir de ahí el futuro ya es más incierto tras un año muy gris como el actual, en el que no han peleado por ninguno de los dos títulos ni han logrado victorias.

El primero de los dos abandonos fue el de Leclerc, víctima del accidente a tres con Oscar Piastri y Kimi Andrea Antonelli del que la FIA culpó al australiano de McLaren con 10 segundos de sanción. El monegasco destrozó una rueda de su coche y así su suelo, por lo que tuvo que retirarse a un lado del circuito de Interlagos. Hamilton, por su parte, no pudo superar un pequeño choque en la salida y terminó abandonando también.

De este modo, Ferrari cayó al cuarto puesto en la tabla de constructores, superado por Red Bull o, mejor dicho, Max Verstappen, quien casi todos los puntos de la escudería. Así las cosas, John Elkann ha explotado este lunes en un acto: «Deberían hablar menos y centrarse en pilotar. Ferrari necesita pilotos que se centren menos en sí mismos y más en el equipo». Hamilton, que entró sustituyendo a Carlos Sainz en el presente campeonato, no ha cumplido para nada las expectativas.

Ferrari se harta de Hamilton

El presidente estadounidense, que debería estar alegre por un fin de semana en el que el equipo Ferrari en el Mundial de Resistencia se ha proclamado campeón tanto de pilotos como en constructores en Bahrein. «Ferrari gana cuando está unida, como lo demuestran los resultados en el WEC. En la F1 tenemos mecánicos que siempre son los mejores, ingenieros que trabajan para mejorar el coche…», añadió John Elkann.

De hecho, el máximo mandatario medita hace unos meses un cambio en la jefatura del equipo de F1. El artífice de la victoria en el WEC, Antonello Coletta, podría sustituir a Fred Vasseur a partir del próximo año, en el que los de Maranello se lo juegan con el nuevo cambio de reglamento en el diseño de los monoplazas.