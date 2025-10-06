El sucio ataque de Hamilton a Alonso en redes: «18 años de…»

Lewis Hamilton atacó a Fernando Alonso de la forma más sucia: en redes sociales y sin dar la cara. Todo vino tras una reacción enfurecida del piloto español al terminar la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 el pasado domingo después de correr las últimas vueltas por detrás del de Ferrari intentando alcanzarle cuando tenía un fallo en los frenos que le impedía realizar las trazadas con normalidad.

La FIA, después de una larga investigación, sancionó con cinco segundos a Hamilton, cayó al noveno puesto y Alonso pudo ser séptimo. Pero antes, tras cruzar la meta, el asturiano estuvo durante toda la vuelta de enfriamiento pidiendo a Aston Martin que reclamase una penalización para su archienemigo por poner en peligro su seguridad y la del resto de pilotos con un coche en claro riesgo y sin frenos.

«No me lo puedo puto creer», repitió Alonso hasta en cuatro ocasiones mientras devolvía el coche al garaje. Luego, en zona mixta, pidió abiertamente a la FIA que sancionase a Hamilton, como finalmente pasó, con un recado al inglés y el tratamiento favorable del organismo hacia él: «Me lo dijeron a dos vueltas del final y acabé a una décima de él».

La respuesta de Hamilton a Alonso

«Un poco de rabia, pero creo que está siendo investigado por límites de pista. Cuando no tienes frenos tampoco es que puedas saltarte la pista porque todos tenemos que hacer la pista con o sin frenos. Aunque él tiene siempre un poco de tolerancia ojalá hoy sea un poco menos», comentó Alonso. Un día después, llegó la contestación de Hamilton.

El hexacampeón del mundo se remontó «18 años» atrás para decirle al asturiano en un mensaje encubierto que lleva todo ese tiempo repitiendo esa frase y él mientras ganando títulos. Lo hizo con un vídeo en el que un actor de televisión entona ese «no me lo puedo creer» una y otra vez.

Las redes se inundaron de reacciones y críticas a Hamilton y los más apasionados que recuerdan ese 2007 como compañeros de equipo en McLaren desean un último baile en lo más alto de la competición a Fernando y Lewis. Quizá en 2026…