El palazo histórico de Fernando Alonso a la FIA: «Traed la emoción a los aficionados»

Fernando Alonso vivió una tarde intensa en el Gran Premio de Singapur. Después de un fin de semana ilusionante, la mala fortuna no se apiadó de Aston Martin, que sufrió una montaña rusa de emociones en la que, pese a que terminó de la mejor manera posible, las discrepancias con la FIA no han pasado desapercibidas para el bicampeón del mundo.

En un primer momento, la carrera iba bien para que Alonso sumase puntos con tranquilidad. Sin embargo, un error en boxes sembró una consecución de factores que fue poco a poco enfadando aún más al asturiano: «Si me hablas en cada vuelta, voy a desconectar la radio», le dijo a su ingeniero en plena trazada.

Unas declaraciones que la FIA retransmitió y que fueron tendencia en redes sociales. Finalmente pudo recuperar las posiciones perdidas y acabar séptimo tras confirmarse la sanción a Lewis Hamilton, algo que le dio el premio del ‘piloto del día’. Aun así, Fernando señaló la poca visibilidad que tuvo más allá de las conversaciones con su equipo: «Con la pole position asegurada para la transmisión de radio privada, ¡es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los fanáticos! ¡Vamos!», escribió en su perfil de Twitter.

Fernando Alonso confía en Aston Martin

Una línea que siguió más tarde agradeciendo a Aston Martin pese al fallo cambiando los neumáticos: «¡Gracias equipo! Tuvimos un ritmo fuerte y elegimos los neumáticos adecuados, tanto al principio como después con los medios. ¡Gracias por las llamadas!», añadió.

Fernando acabó satisfecho después de un año en el que no ha tenido los resultados esperados. La estrategia de Aston pasa por apostar fielmente a las mejores del monoplaza para 2026 y competir con Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes. Aun así, el español cree que el equipo no podía hacer más en Singapur: «Hemos luchado bien. El coche iba muy rápido hoy y en la primera parte de carrera con las blandas abrimos un buen hueco, aguantaron bien, más de lo que esperábamos. Tuvimos una parada lenta, pero aun así el coche iba muy rápido en la segunda parte de carrera y volvimos al sitio que estábamos. Un poco más de acción, pero una buena carrera», explicó después de la carrera.