Desastroso Aston Martin: una parada eterna arruina la remontada de Alonso en Singapur

Nuevo desastre de Aston Martin, uno de los más grandes del año. El equipo inglés arruinó la remontada de Fernando Alonso en la carrera del Gran Premio de Singapur con una parada en boxes eterna (9,2 segundos) que tiró por la borda el esfuerzo del piloto español.

Este tenía un colchón de tiempo suficiente para evitar ser adelantado por Oliver Bearman e Isack Hadjar tras su cambio de neumáticos, pero un fallo de un mecánico con la pistola en la rueda trasera derecha provocó que ambos le superasen.

Alonso cayó a la decimocuarta posición cuando había afianzado la octava posición después de salir décimo y el asturiano se desesperó con Aston Martin, que una vez más desperdiciaba todo su trabajo en pista.

¡COGED ESA PISTOLA Y TIRADLA A LA BASURA, POR FAVOR! 🤬🤬🤬 Lleva 28 vueltas Fernando gestionando su neumático blando para que le salga la jugada y todo se arruina en boxes#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/JmhhB5TVGE — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

El bicampeón del mundo clavó los tiempos con el neumático blando de salida y consiguió sobrepasar a Hadjar y Bearman e imponerse con su ritmo en el circuito de Marina Bay, donde las condiciones y la dificultad para adelantar sólo permiten una parada en boxes en toda la carrera.

Para Alonso se fue al traste con la última torpeza de su escudería. Otra actuación que se olvidará después de lograr su sitio en el octavo puesto, con el que habría sumado cuatro puntos. Pero el asturiano no se conformó y atacó con todo a Hadjar para enmarcar el adelantamiento del día. Así lo celebró por radio: «¡Un trofeo para el héroe de la carrera!»