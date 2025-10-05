F1 GP de Singapur carrera en directo, hoy: dónde ver gratis y cómo van Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera del GP de Singapur de F1! George Russell partirá desde la pole con Max Verstappen junto a él en la primera fila. El británico fue el más rápido en una Q3 en la que también estuvo Fernando Alonso, que sólo pudo ser décimo. El asturiano exprimió al máximo al Aston Martin, pero no logró mejorar el tiempo de sus rivales, Isack Hadjar, octavo, y Oliver Bearman, noveno, para salir más delante
Peor lo tiene el otro español, Carlos Sainz. La FIA le descalificó tanto a él como a su compañero de equipo, Alex Albon, por un problema en el DRS de los dos Williams y saldrá desde la última posición de la parrilla. En principio, el piloto español iba a salir decimotercero, pero la eliminación le quita aún más opciones de remontar y conseguir puntuar en un circuito, además, difícil para adelantar como es el de Marina Bay.
En lo que respecta a la pelea por el Mundial, Max Verstappen ganó esa batalla al clasificar por delante de los dos McLaren. Oscar Piastri saldrá tercero, justo detrás del neerlandés, mientras que Lando Norris se tuvo que conformar con la quinta posición. El piloto británico, y líder del Mundial, tendrá delante a Kimi Antonelli, al que deberá superar en la salida si quiere luchar con su compañero de equipo y con el Red Bull en carrera.
21/62
Entra Hadjar
Hadjar para y Alonso sigue. Ha salido justo por delante de Colapinto.
17/62
Teatrillo de McLaren con Norris
McLaren ha intentado lanzarle un anzuelo a Verstappen diciéndole a Norris que entrara para hacer undercut, pero Red Bull y Max no han picado. En última instancia, McLaren le ha mandado el mensaje al piloto de que se quedara fuera.
15/62
Norris acecha a Verstappen y comienzan las paradas
Norris está cada vez más cerca de Max Verstappen pese a haber rozado el muro. Empiezan también las primeras paradas en boxes: entran Tsunoda, Bortoleto y Colapinto.
11/62
Verstappen, con problemas en el cambio
Max Verstappen tiene problemas con el cambio del coche a la hora de bajar marchas. Es algo que le viene pasando en varios Grandes Premios.
9/62
Russell va lanzado
Russell ha puesto la directa desde el inicio y les está metiendo cuatro décimas por vuelta a sus rivales. Verstappen ya está a más de cinco segundos de distancia.
5/62
Alonso pasa a Hadjar y es octavo
Fernando ha superado a Hadjar y recupera la octava posición. El francés de origen argelino le había devuelto el adelantamiento de la salida en la primera vuelta, pero el de Aston Martin ya está otra vez delante. Ha ganado dos posiciones, con Bearman y Hadjar.
2/62
Norris, tocado
Norris ha arriesgado mucho en la salida y se ha tocado con Verstappen y Piastri en la zona que estaba más húmeda. El británico tiene tocado el endplate delantero, la placa situada en el extremo del alerón delantero.
Vuelta 1/62
¡COMIENZA EL GP DE SINGAPUR DE F1!
Salida limpia. Russell retiene la primera posición, Verstappen es segundo y Norris sube hasta la quinta posición. Alonso ya es octavo.
Arranca la vuelta de formación
Empieza la vuelta de formación para todos los pilotos. Ojo porque en la zona de las curvas 9-10 todavía está húmeda.
Verstappen y Alonso salen con blandos
Max Verstappen y Fernando Alonso han montado el neumático blando. No es habitual lo del neerlandés saliendo delante, pero significa que va a salir al ataque para intentar conseguir el primer puesto en la salida.
Horario del GP de Singapur hoy
La carrera está a punto de comenzar. A las 14:00 horas en España se apagará el semáforo y comenzará el GP de Singapur de F1.
Parrilla de salida del GP de Singapur
George Russell sale desde la pole, con Verstappen segundo y Piastri tercero. Norris es quinto. Alonso parte desde la décima posición y Carlos Sainz decimoctavo, después de que Albon y Gasly hayan decidido salir desde el pit lane.
- G. Russell
- M. Verstappen
- O. Piastri
- K. Antonelli
- L. Norris
- L. Hamilton
- C. Leclerc
- I. Hadjar
- O. Bearman
- F. Alonso
- N. Hulkenberg
- L. Lawson
- Y. Tsunoda
- G. Bortoleto
- L. Stroll
- F. Colapinto
- E. Ocon
- C. Sainz
Desde el pit lane: A. Albon y P. Gasly
Dónde ver en directo gratis y en vivo la carrera de F1
El GP de Singapur de F1 se puede ver en directo a través de DAZN. La carrera comenzará a las 14:00 horas y aquí te contaremos en directo, minuto a minuto, todo lo que suceda en Marina Bay,
Ha llovido en Marina Bay
¡OJO! Ha estado lloviendo en el circuito de Marina Bay antes de la carrera. Ahora ya ha parado un poco y sólo caen unas gotas, pero este trazado no drena muy bien y podría ser una carrera en mojado.
Alonso sueña con los puntos y Sainz necesita un milagro
Fernando Alonso sale décimo en Singapur y confía en rascar algún punto en carrera, mientras que Carlos Sainz saldrá último tras la penalización de la FIA.
24/62
Bearman lanza undercut a Alonso
Ahora es Bearman el que entra para intentar lanzar el undercut a Fernando Alonso, que está séptimo pero todavía tiene que hacer la parada.