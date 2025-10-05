F1 GP de Singapur carrera en directo, hoy: dónde ver gratis y cómo van Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera del GP de Singapur de F1! George Russell partirá desde la pole con Max Verstappen junto a él en la primera fila. El británico fue el más rápido en una Q3 en la que también estuvo Fernando Alonso, que sólo pudo ser décimo. El asturiano exprimió al máximo al Aston Martin, pero no logró mejorar el tiempo de sus rivales, Isack Hadjar, octavo, y Oliver Bearman, noveno, para salir más delante

Peor lo tiene el otro español, Carlos Sainz. La FIA le descalificó tanto a él como a su compañero de equipo, Alex Albon, por un problema en el DRS de los dos Williams y saldrá desde la última posición de la parrilla. En principio, el piloto español iba a salir decimotercero, pero la eliminación le quita aún más opciones de remontar y conseguir puntuar en un circuito, además, difícil para adelantar como es el de Marina Bay.

En lo que respecta a la pelea por el Mundial, Max Verstappen ganó esa batalla al clasificar por delante de los dos McLaren. Oscar Piastri saldrá tercero, justo detrás del neerlandés, mientras que Lando Norris se tuvo que conformar con la quinta posición. El piloto británico, y líder del Mundial, tendrá delante a Kimi Antonelli, al que deberá superar en la salida si quiere luchar con su compañero de equipo y con el Red Bull en carrera.