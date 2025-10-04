Enfado monumental de Fernando Alonso en Singapur: se autolesionó en la vuelta de enfriamiento

Fernando Alonso no pudo ocultar su frustración tras terminar décimo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur. El asturiano hizo una vuelta de enfriamiento en la que soltó todo su cabreo tras sumar una nueva decepción a lomos del Aston Martin. El piloto no estaba en sus cabales y se le pudo ver en todo momento gesticular con las manos y la cabeza hasta golpearse en algunos tramos contra sí mismo.

Después de dominar el viernes, Fernando Alonso sumó una nueva decepción en el circuito urbano asiático y no pudo estar a la altura de sus resultados precedentes. El español, por si acaso, ya intuía que no todo iba a ser de color de rosa en la jornada del sábado cuando el viernes afirmó en tono irónico que «espero llevar el mismo programa de gasolina que el resto».

La realidad es que el Aston Martin iba muy descargado el viernes y las pasó canutas incluso para entrar en Q3. La prueba del algodón fue que Lance Stroll no pasó de Q1 clasificando en decimoséptima posición. Fernando Alonso, sacando su magia habitual, pudo ser décimo, aunque esa posición, a tenor de su reacción, es completamente insuficiente para sus expectativas.

La imagen de Fernando Alonso al borde de la autolesión es la de toda una afición española que se había ilusionado con el mejor viernes de los últimos dos años y que ve cómo Aston Martin decepciona profundamente en los sábados. El español buscará la remontada este domingo en el Gran Premio de Singapur, pero todo apunta a un domingo donde la ilusión por el primer podio desde el Gran Premio de Brasil de 2023 se esfuma.

Todo apunta a que el asturiano tendrá que esperar hasta 2026 para volver a beber el preciado champán, visto que este era el único circuito que, a priori, quedaba en el calendario favorable a Aston Martin. Fernando Alonso ha vuelto a ilusionarse para nada.