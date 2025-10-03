Fernando Alonso, eufórico después del mejor viernes de los últimos dos años

Fernando Alonso sueña con volver al podio de una carrera de Fórmula 1 por primera vez desde el Gran Premio de Brasil de 2023. El Aston Martin sorprendió a propios y extraños con un rendimiento sobresaliente en los entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Singapur liderando incluso la primera sesión del día.

«El coche parece un poco mejor que los últimos Grandes Premios. Vamos a intentar afinar la configuración porque todavía no estoy contento con el eje delantero, tengo algo de subviraje. Vamos a trabajar esta noche, pero es un buen comienzo», dijo el español intentando rebajar unas expectativas que no son fáciles de contener.

Fernando Alonso hizo dos sesiones de lo más completas en el circuito de Marina Bay. El piloto de Aston Martin estuvo en todo momento en la pomada y mirando de tú a tú a unos McLaren que están jugándose ahora el Mundial contra Max Verstappen. «Desde la primera vuelta en Libres 1, hemos estado cómodos y hemos podido encontrar los límites bastante rápido. En los Libres 2 la bandera roja no nos ha ayudado para ver la foto completa y espero poder estar en la Q3 y en los puntos el domingo», especificó.

El piloto no quiere todavía disparar la euforia, pero es evidente que Aston Martin necesita un podio para espolear al equipo de cara al cambio de normativa de 2026. «Ambas sesiones entre los 4 mejores es un gran viernes. Pero muchas veces nos ha pasado que tenemos un programa de combustible distintos al resto y luego lo pagamos. Espero que no sea así, pero evidentemente somos más optimistas que en las últimas carreras», aseveró con precaución.

No hay que olvidar que Aston Martin está muy necesitado de un podio después de no pisarlo desde Brasil 2023 y viendo que la pasada semana Carlos Sainz lo pudo conseguir con Williams nada hay imposible en la actual Fórmula 1. Fernando Alonso sueña a lo grande, pero con mucha precaución en el que puede ser su mejor fin de semana de la temporada.