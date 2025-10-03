Fernando Alonso desata la locura en Singapur: lidera la primera sesión de libres

Fernando Alonso ha sido la gran sorpresa en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur. El piloto asturiano marcó el mejor tiempo este viernes en Marina Bay y superó a Charles Lecrec y Max Verstappen. Una gran noticia para Aston Martin después de la decepcionante temporada que tuvo la escudería y que sirve para coger impulso para lo que está por venir en 2026 con las mejoras de su monoplaza.

En su mejor vuelta, el doble campeón de Fórmula Uno cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense -en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- en un minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Exactamente 150 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 276 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Por otra parte, Carlos Sainz y su Williams, que fue el único en participar en la sesión del equipo británica a causa de problemas mecánicos en el coche de Alex Albon, firmaron un meritorio octavo puesto. Más teniendo en cuenta que el tiempo de 1:31,812 lo consiguió en la primera mitad del entrenamiento y con el compuesto medio.

Uno de los coches favoritos para estar en la lucha por el podio el próximo domingo, el Mercedes, estuvo tapado en posiciones de la segunda mitad de la tabla de tiempos. El británico George Russell fue undécimo y Kimi Antonelli decimocuarta, ambos a más de un segundo de distancia del Aston Martin de Fernando Alonso.

El segundo entrenamiento libre se disputará -ya de noche, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical- a partir de las nueve de la noche (las tres de la tarde en horario peninsular español: las 13:00 horas GMT).