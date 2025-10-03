Alonso va en serio en Singapur: cuarto a pesar de las torpezas del resto y Sainz octavo

Lo de Aston Martin es de no creer. Cuando llegan a un circuito que premia la habilidad del piloto y que reduce las rectas ahí aparece Fernando Alonso para buscar su lugar en lo más alto de la tabla de tiempos. El piloto español arrancará la clasificación del Gran Premio de Singapur como claro favorito para meterse en la Q3 y desde este momento sueña con la pole. Carlos Sainz, contra los pronósticos, octavo, mucho mejor con neumático medio que con blando.

El asturiano, que lideró los primeros entrenamientos y quedó cuarto en los segundos, buscará su mejor resultado del año en Marina Bay tras volar con el neumático blando en la sesión de tarde y hacerlo también en la nocturna, pero menos de lo que podría al rodar antes de que mejorase por completo la pista. Su vuelta rápida llegó con la bandera verde justo tras la embestida de Charles Leclerc a Lando Norris en el pit lane que terminó con el alerón del McLaren roto.

El Mundial de Fórmula 1 2025 es un tormento para Alonso salvo por fines de semana como este. Ya sucedió de Spa a Hungría, cuando pasaron de ser último equipo al top 4 en cinco días, y ahora vuelve a ocurrir 15 días después del batacazo en Bakú, que vino tras otro en Monza con poco rendimiento, pero con magia de Fernando antes de la rotura de la suspensión en plena carrera.

Alonso contra todo

Oscar Piastri lideró los entrenamientos y sólo le sacó una décima a Alonso, que pese a las torpezas George Russell y Liam Lawson, ambos accidentes por culpa del piloto, consiguió una buena vuelta para ilusionar a España. De hecho, su intento más prometedor se truncó por la segunda bandera roja. La mejoría de Aston Martin en Singapur es clara y lo reflejó también el sexto puesto de Lance Stroll. Isack Hadjar fue segundo y Max Verstappen tercero.