Un soltero de ‘First Dates’, sin piedad contra su cita: «Le falta un poco de vida»

Encontrar el amor nunca es fácil, pero el equipo de First Dates continúa trabajando arduamente para ayudar a sus participantes en todo lo posible. Una aventura que Ángel, un estudiante de 18 años, ha querido vivir en primera persona. «No me gusta tener a nadie encima diciendo qué es lo que te tengo que hacer o cómo tengo que vivir», comentó en su presentación. «Hago escalada y también me divierte la cocina y jugar al póker con los amigos», agregó respecto a sus hobbies. Por otro lado, el ámbito amoroso sigue siendo uno de los más complicados para él. «Soy un poco tímido con las mujeres. No he tenido ninguna relación seria», confesó al equipo de Cuatro.

El motivo de su participación era que la organización le ayudase a encontrar a su media naranja. Aunque, si no era su fortuna, al menos, alguien con quien tuviera cosas en común. Por ello, le prepararon una cita con Paula, una estudiante de bachillerato de su misma edad. Sin embargo, no era el tipo de mujer que él estaba esperando. «Me parece un poco niña», confesó en uno de los totales. Pero, en el otro lado de la balanza, la joven sí que se mostró encantada con la elección de su cita. «Me llama mucho la atención la cresta. No me esperaba esa estética tan marcada, pero me gusta», señaló.

Paula, soltera de ‘First Dates’, se sincera: «Yo sentía cosas que no deberían estar ahí y eso me asustó mucho»

Minutos después, los jóvenes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. De esta manera, comenzaron a hablar de diversas cuestiones con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si comparten algún gusto en común o no. «Es muy normal. Voy a clase, quedo con mis amigos y me vuelvo a mi casa. Me gustaría hacer más planes y salir más», le confesó ella. Unas palabras que no le gustaron mucho al soltero.

«Es muy simple y sedentaria. Yo buscaba a alguien más activa y con más vida», aseveró. Paula le contó que le encanta todo lo relacionado con el tarot. «He conseguido que amigas mías tengan pareja y todo. Es muy útil», le dijo. «Lo mío viene de familia. Cuando era más pequeña, sentía mucho más las energías y las presencias. Yo sentía cosas que no deberían estar ahí y eso me asustó mucho», agregó.

Seguidamente, ambos hablaron de sus ideologías políticas y gustos musicales. Un aspecto donde sí lograron conectar. «Me parece una persona interesante y creo que nos llevamos bien», opinó ella. Pero, cuando los temas básicos se agotaron, el silencio incómodo reinó en la cita. Una situación que afloró los nervios en la soltera. «Se me da regular eso de sacar temas. Me cuesta encontrar las palabras», intentó explicar.

Por su parte, Ángel sentenció la cita. «Me parece poco cañera y le falta un poco de vida. No tiene la vibra que tengo yo. Además, yo necesito estar todo el rato hablando. Y eso no mola», dejó caer. Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubo sorpresas. Mientras Paula aceptó seguir conociéndolo en una segunda cita, él la rechazó debido a que no había sentido esa chispa.