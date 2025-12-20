Primera Navidad de tu bebé: estos son los consejos de los expertos para vivirla sin agobios

La primera Navidad con un bebé en casa suele vivirse con una mezcla de ilusión y nervios. Todo es nuevo, todo emociona, pero también surgen dudas lógicas sobre cómo gestionar unas fechas que aunque alegres, no dejan de romper las rutinas que ya tenemos establecidas (tanto de comidas como de sueño) ya que en definitiva se multiplican los estímulos. Desde la plataforma de maternidad y crianza Amma Maternidad lo resumen de forma clara: «Se acercan las Navidades y tú tienes un bebé que las va a vivir por primera vez. Y esto supone muchísima emoción, pero también un reto».

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, una de las especialistas de la app se dirige directamente a madres y padres primerizos con un mensaje tranquilizador: «Tranquila, no estás sola y te voy a dar unos consejos para vivir tu primera Navidad con tu bebé». El objetivo, explica, no es hacerlo todo perfecto, sino adaptarse a las necesidades reales del pequeño. Y es que lejos de idealizar estas fechas, desde Amma Maternidad recuerdan que el bienestar del bebé debe estar siempre en el centro de todo lo que hagamos. De este modo podremos disfrutar de estas fechas con el bebé y no caeremos en el exceso o en errores, que pueden hacer que se estrese. «No os olvidéis de que el bebé también participa en la Navidad, pero intentad hacer esto con cuidado y sin agobiarle demasiado», señalan. Conozcamos más sobre estos consejos que nos dan para vivir una primera Navidad con el bebé maravillosa y sin agobios.

Consejos para la primera Navidad del bebé

Uno de los principales avisos tiene que ver con las expectativas adultas. Fotografías, encuentros con Papá Noel, visitas constantes o celebraciones largas pueden resultar excesivas para un bebé, sobre todo en su primer año de vida. Desde Amma Maternidad insisten en que «intentad, sobre todo, no presionarles a hacer cosas que no les apetecen». La especialista recuerda que no pasa nada si el bebé no está preparado para determinadas experiencias: «Ya habrá tiempo de conocer a Papá Noel y a los Reyes en cualquier otra Navidad, si en esta todavía no se sienten preparados».

El mensaje es claro: no forzar situaciones sólo por cumplir con la tradición. Cada bebé tiene su propio ritmo y respetarlo es clave para evitar estrés innecesario.

Decoración navideña segura para los más pequeños

Otro de los puntos en los que ponen el foco es la decoración del hogar. El árbol de Navidad, las bolas o el belén puede que ya estén puestos en tu casa, pero ten en cuenta que suelen llamar poderosamente la atención de los bebés, incluso cuando todavía son muy pequeños. Por eso, desde la plataforma recomiendan anticiparse: «Un consejo que yo os daría es que busquéis decoración para el árbol que no se pueda romper». La razón es sencilla, explican, porque «a los peques les encanta participar en todo esto».

La especialista destaca que actividades como «escuchar villancicos, decorarlo todos juntos» forman parte de la experiencia navideña y resultan muy estimulantes para ellos. «Por muy pequeños que sean, todos estos estímulos les encantan», afirma.

Eso sí, también advierte de los riesgos si no se toman precauciones: «Tened en cuenta de que hay un bebé en casa y que es muy posible que cuando no os deis cuenta, tire mano de las bolas». De ahí la importancia de que «tanto el belén como el árbol sean a prueba de niños».

Rutinas flexibles y mucha paciencia

Las comidas, el sueño y los horarios suelen ser otra gran preocupación durante la Navidad. Reuniones familiares, desplazamientos y cambios de ambiente hacen que mantener la rutina habitual sea complicado.

Desde Amma Maternidad llaman a la calma y a la comprensión. «Intenta armarte de paciencia y de comprensión», recomiendan, porque aunque se intente mantener todo bajo control, «sabemos que en estas fechas va a ser un poco difícil».

Lejos de dramatizar, la especialista normaliza estos pequeños desajustes y anima a relativizar: unos días distintos no van a descolocar al bebé si el entorno sigue siendo seguro y tranquilo.

Disfrutar sin exigirse una Navidad perfecta

El mensaje final es quizá el más importante. No se trata de cumplir expectativas externas ni de vivir una Navidad de postal, sino de disfrutar del momento tal y como venga.

«Con estos consejos todo irá sobre ruedas», aseguran desde la plataforma, antes de lanzar una última recomendación dirigida directamente a las familias: «Ahora enfócate sólo en disfrutar de estas navidades que seguro que van a ser super mágicas».

Porque, en definitiva, tal y como recuerdan desde Amma Maternidad a pocos días de que se celebre la Nochebuena, la primera Navidad de un bebé no se mide por las fotos ni por los planes, sino por la calma, la paciencia y el bienestar con el que se viva en casa.