Estos son los nombres de bebé que van a triunfar en diciembre de 2025, según la IA

Si estás esperando un bebé, seguramente ya tendrás elegido el nombre o quizás estés ahora buscando el que sea perfecto para tu futuro hijo o hija. Puedes que hayas buscado en Google, que te hayas informado en estadísticas del INE, o que también hayas pensado en si la IA te puede ayudar y lo cierto es que sí. De este modo, si deseas sorprenderte con lo que tiene que decir ChatGPT sobre los nombres de bebé más de moda, te desvelamos ahora cuáles son los diez más relevantes.

No es que la IA haya elegido nombres de bebé de forma aleatória o porqué sí. Lo hace en base a una serie de datos que recopila a partir de la pregunta que le hemos hecho. ¿Cuáles son los nombres de bebé más de moda en diciembre? Y su respuesta se basa en cientos de artículos sobre nombres de bebé que se han escrito este año, junto a las cifras que extra del Instituto Nacional de Estadística. A partir de esto, podemos decir que ya hay 10 nombre que destacan de forma especial y que de hecho, son los que muchos padres y madres van a elegir en breve, ya que esperan a que sus hijos nazcan en el último mes del año y quién sabe, puede incluso que sean el primer bebé del 2026.

Nombres de bebé que triunfarán en diciembre, según la IA

Diez nombres, tanto de niño como de niña, que sonlos que más se van a poner a los niños que nazcan en diciembre. Y según ha revelado la IA, son nombres que sobre todo se inspiran en la naturaleza y en lo espiritual pero que además, siguen la tendencia emergente de elegir nombres cortos. De todos ellos además, ofrecen origen y significado.

Noa . Este nombre hebreo puede entenderse como movimiento o descanso. Es muy popular por su neutralidad y por ser adecuado tanto para niñas como para niños.

. Este nombre hebreo puede entenderse como movimiento o descanso. Es muy popular por su neutralidad y por ser adecuado tanto para niñas como para niños. Elowen . Procede del idioma córnico y significa árbol de olmo. Este nombre evoca naturaleza, poesía y un toque místico, tendencias que cada vez son más populares en la elección de nombres femeninos.

. Procede del idioma córnico y significa árbol de olmo. Este nombre evoca naturaleza, poesía y un toque místico, tendencias que cada vez son más populares en la elección de nombres femeninos. Bodhi . Con raíces en el sánscrito, significa despertar o iluminación espiritual, especialmente en la tradición budista. Es un nombre que refleja interés por aspectos filosóficos y profundos.

. Con raíces en el sánscrito, significa despertar o iluminación espiritual, especialmente en la tradición budista. Es un nombre que refleja interés por aspectos filosóficos y profundos. Elio . Este nombre tiene raíces tanto en la cultura italiana como en la española, y proviene del griego Helios, que significa sol. Está asociado con la luz y el calor, cualidades que por lo visto son cada vez son más valoradas cuando se elige un nombre dado que se busca que sea precisamente eso, cálido.

. Este nombre tiene raíces tanto en la cultura italiana como en la española, y proviene del griego Helios, que significa sol. Está asociado con la luz y el calor, cualidades que por lo visto son cada vez son más valoradas cuando se elige un nombre dado que se busca que sea precisamente eso, cálido. Mila . Procedente de las culturas eslavas, significa querida, amable o afectuosa. Su sencillez y ternura generan empatía y simpatía en quienes lo llevan.

. Procedente de las culturas eslavas, significa querida, amable o afectuosa. Su sencillez y ternura generan empatía y simpatía en quienes lo llevan. Gael . Con raíces en la cultura celta, suele interpretarse como generoso o alegre. Aunque es un nombre antiguo, en los últimos años ha resurgido con fuerza y se adapta fácilmente a diferentes contextos modernos.

. Con raíces en la cultura celta, suele interpretarse como generoso o alegre. Aunque es un nombre antiguo, en los últimos años ha resurgido con fuerza y se adapta fácilmente a diferentes contextos modernos. Kai . De origen hawaiano, este nombre se traduce como mar u océano. Su presencia transmite frescura y conecta con la belleza de la naturaleza marina.

. De origen hawaiano, este nombre se traduce como mar u océano. Su presencia transmite frescura y conecta con la belleza de la naturaleza marina. Mateo . Es la versión en español del nombre hebreo Matthew, que significa regalo de Dios. Este nombre refleja tradición, gratitud y un toque espiritual en su significado.

. Es la versión en español del nombre hebreo Matthew, que significa regalo de Dios. Este nombre refleja tradición, gratitud y un toque espiritual en su significado. Elías . De origen bíblico hebreo, su significado es Yahvé es mi Dios. Es un nombre con fuerte carga espiritual que ha sido utilizado a lo largo de muchas generaciones.

. De origen bíblico hebreo, su significado es Yahvé es mi Dios. Es un nombre con fuerte carga espiritual que ha sido utilizado a lo largo de muchas generaciones. Arthur. De origen celta o gaélico, generalmente se asocia con la fuerza y la nobleza. Su significado a menudo se relaciona con fuerte como un oso, y mantiene su vigencia por su carácter épico y clásico.

Nombres cortos e inspirados en la naturaleza, ¿por qué gustan tanto?

A partir de nombres como el de Gael o Elowen, nos damos cuenta de qué modo existe cierta preferencia hacia aquellos nombres que tienen conexión con la naturaleza. Todos ellos tienen profundos significados, relacionados también con la espiritualidad, algo que también se da en nombres clásicos que se han recuperado y que vuelven a ser tendencia, como hemos visto con los ejemplos de Mateo o Elio.

Por otro lado, son nombres en algunos casos, que no son muy comunes en España o de hecho, aunque son tendencia, hasta hace tres o cuatro años eran desconocidos, o pocos eran los niños que los tenían. Es el caso de Bodhi o de Noa que parece que van a arrasar no sólo antes de que acabe el año sino también en lo que respecta al 2026.

En definitiva, los nombres que nos muestra la IA revelan como han ido cambiando los gustos en los últimos años, y como la apuesta por nombres cortos, originales, con profundo significado y que a la vez suenen bien en España y en otros países, parece ser la moda por la que se decantan los nuevos padres.