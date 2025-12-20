Adiós a los gatos de estas razas: este país de la UE los está prohibiendo y los animalistas lo celebran

A partir del 1 de enero de 2026, los Países Bajos implementarán una medida histórica en materia de bienestar animal que afecta a dos razas de gatos muy populares: los Scottish Fold y los Sphynx. Estas razas, conocidas por sus características físicas, como las orejas dobladas de los Scottish Fold o la ausencia de pelaje de los Sphynx, han sido objeto de preocupación durante años debido a los problemas de salud que generan.

En este contexto, la normativa neerlandesa prohibirá la compra y cría de estos felinos, aunque quienes ya convivan con ellos podrán mantenerlos siempre que estén identificados con microchip. El incumplimiento de esta norma podrá acarrear multas de hasta 1.500 euros.

Los Países Bajos prohíben los gatos de estas razas

Los Scottish Fold sufren principalmente de osteocondrodisplasia, una enfermedad genética que afecta el desarrollo del cartílago y los huesos, provocando problemas articulares y de movilidad, que suelen incrementarse con la edad. Esta mutación genética, responsable de sus orejas dobladas, genera dolor crónico en algunos individuos.

Por su parte, los Sphynx, al carecer de pelaje, presentan mayor vulnerabilidad a infecciones cutáneas y dermatológicas y dificultad para regular la temperatura corporal. La ausencia de bigotes y la sensibilidad de sus orejas también requiere cuidados constantes para prevenir problemas de salud.

La prohibición se suma a la regulación que desde 2014 impedía la cría de estos gatos. La medida se asemeja a la que en 2023 afectó a perros braquicéfalos, razas con morfologías extremas que presentan problemas respiratorios y ortopédicos. En este sentido, los gatos de estas razas que viven en refugios podrán ser adoptados, pero se mantendrán las limitaciones sobre su reproducción.

Los expertos en bienestar animal han respaldado esta medida al argumentar que estas razas presentan patologías hereditarias graves. La mutación de los Scottish Fold puede causar dolor articular y deformaciones óseas que limitan la movilidad y reducen la calidad de vida. Por su parte, los Sphynx, al carecer de protección natural frente a factores externos, necesitan supervisión constante y visitas veterinarias frecuentes.

El ministro de Naturaleza neerlandés, Jean Rummenie, ha subrayado que el objetivo principal de la norma es evitar el sufrimiento innecesario y promover la tenencia responsable de animales. La medida enfatiza que la crianza selectiva para rasgos estéticos extremos no debe prevalecer sobre la salud de los animales, y que la regulación busca crear conciencia sobre los riesgos asociados a razas que presentan mutaciones genéticas.

Normativa

Desde el punto de vista legal, la prohibición establece que los gatos nacidos después del 1 de enero de 2026 no podrán ser adquiridos ni reproducidos, con el objetivo de eliminar progresivamente la presencia de estas razas en hogares y criaderos. El incumplimiento de la norma implicará sanciones económicas significativas.

Riesgos de salud

Las razas de gatos Scottish Fold y Sphynx presentan riesgos de salud significativos que han motivado la prohibición en los Países Bajos. Comprender estas patologías es esencial para evaluar por qué las autoridades han decidido limitar su cría y tenencia.

El rasgo más característico del Scottish Fold son sus orejas dobladas hacia adelante. Esta particularidad, que le da una apariencia única y atractiva, es el resultado de una mutación genética que afecta al cartílago del animal. Lamentablemente, esta mutaciónprovoca osteocondrodisplasia, una enfermedad que afecta al desarrollo óseo y articular. Esta condición puede desencadenar deformidades en las patas y la columna, rigidez progresiva y dolor crónico. Los síntomas suelen aparecer desde edades tempranas y empeoran con el tiempo, reduciendo la movilidad y afectando gravemente la calidad de vida del gato.

Por su parte, los gatos Sphynx destacan por su completa ausencia de pelaje, lo que les da un aspecto exótico y los hace muy atractivos para los amantes de razas singulares. Sin embargo, la falta de pelo supone una vulnerabilidad significativa. La piel del Sphynx es más propensa a infecciones dermatológicas y problemas cutáneos, además de requerir limpiezas frecuentes para eliminar la acumulación de aceites naturales que normalmente absorbería el pelo. Otra particularidad de esta raza es la ausencia parcial de bigotes, lo que puede afectar su percepción del entorno y su equilibrio.

Comparativa internacional

La prohibición de los gatos Scottish Fold y Sphynx en los Países Bajos se enmarca dentro de una tendencia internacional hacia la protección del bienestar animal frente a prácticas de cría que priorizan características estéticas sobre la salud del animal.

En Alemania, por ejemplo, la cría de razas con deformaciones hereditarias que puedan causar sufrimiento está estrictamente regulada. La legislación alemana, a través de la Ley de Protección Animal, prohíbe la reproducción de animales con mutaciones genéticas que puedan derivar en enfermedades crónicas o dolorosas.

Noruega ha adoptado medidas similares, enfocándose especialmente en razas cuya cría implique sufrimiento sistemático. La Norwegian Cat Association, en coordinación con organismos gubernamentales, prohíbe explícitamente la cría de gatos con problemas de salud ligados a mutaciones genéticas.