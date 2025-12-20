Dónde ver la Premier League desde España: horario y canal de televisión para ver en directo la jornada 17

La Premier League regresa este fin de semana con una jornada 17 que va a ser apasionante, ya que hay partidazos. El más destacado, sin duda, por nombres, es el del Tottenham – Liverpool, pero otro que será muy emocionante será el Everton – Arsenal, ya que es una salida complicada para el líder. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo desde España todos los partidos de esta fecha del campeonato inglés.

Newcastle – Chelsea

La jornada 17 de la Premier League se abrirá en St. James Park con un auténtico partidazo entre el Newcastle y el Chelsea. Este choque se disputará este sábado 20 de diciembre a las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en directo por televisión a través del canal principal de Dazn. Los londinenses están cuartos en la tabla y esperan poder ganar para engancharse a la lucha por el título, mientras que las Urracas están en la mitad de la tabla y si consiguen ganar se quedarán a tres unidades de los blues.

Wolverhampton – Brentford

A las 16:00 horas de este sábado 20 de diciembre habrá otro partido bastante interesante en esta jornada 17 de la Premier League que será retransmitido por TV mediante el canal Dazn 4. El Wolverhampton, colista de la clasificación que no ha conseguido ganar todavía en lo que llevamos de temporada, recibe a un Brentford que está tratando de alejarse aún más de los puestos de descenso en la tabla.

Manchester City – West Ham

También a las 16:00 horas del sábado 20 de diciembre habrá otro partido muy emocionante que se disputa en el Etihad Stadium, que se podrá ver en directo por TV mediante el canal principal de Dazn. El Manchester City de Pep Guardiola, que quiere darle caza al Arsenal, se enfrenta al West Ham. Los londinenses están en puestos de descenso, por lo que los locales serán los grandes favoritos a llevarse el triunfo en este choque.

Brighton – Sunderland

En el canal Dazn 3 este sábado 20 de diciembre pondrán en directo este Brighton – Sunderland que cayó en la jornada 17 de la Premier League. El encuentro arrancará a las 16:00 horas y los locales están en el ecuador de la clasificación y se miden a un cuadro rojiblanco al que tienen a tres unidades y que está peleando por clasificarse para competiciones europeas la próxima campaña, por lo que se trata de un duelo de altos vuelos.

Bournemouth – Burnley

El último partido que se jugará a las 16:00 horas este sábado 20 de diciembre será el Bournemouth – Burnley y se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn 2. Los pupilos de Andoni Iraola están en la mitad baja de la tabla y la idea es ganar para ascender varias posiciones y esperan poder hacerlo a costa de un equipo que está penúltimo en la clasificación y que, hagan lo que hagan, no podrán dejar la zona roja de la tabla.

Tottenham – Liverpool

El gran partidazo de la jornada 17 de la Premier League se jugará este sábado 20 de diciembre a las 18:30 horas en Londres. La capital de Inglaterra acoge un choque bastante emocionante como es el Tottenham – Liverpool. Los londinenses están en la mitad de la tabla con 22 puntos y están necesitados de una victoria para poder pelear por puestos europeos. Los reds, por su parte, están séptimos con 26 unidades en su casillero y tendrán que ir con todo para ganar en este encuentro que se podrá ver por TV mediante el canal principal de Dazn.

Leeds – Crystal Palace

A las 21:00 horas (horario peninsular) de este sábado 20 de diciembre se jugará un apasionante Leeds – Crystal Palace en esta jornada 17 de la Premier League. Los locales están bordeando los puestos de descenso y buscarán puntuar para no caer en ellos. Por su parte, los londinenses siguen siendo la gran revelación de la temporada y afrontan esta complicada salida con la ilusión de sumar un triunfo. Este partidazo entre dos clásicos del fútbol inglés se podrá ver en el canal Dazn 3.

Everton – Arsenal

Otro partido que se juega el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas se disputará en la ciudad del Liverpool con el Everton recibiendo al Arsenal, choque que todos los aficionados que tengan contratado Dazn podrán verlo por TV en su canal principal. Los Toffees siguen aspirando a clasificarse a competiciones europeas, mientras que los londinenses, dirigidos por Mikel Arteta, son los líderes de la clasificación de la Premier League y esperan no pinchar.

Aston Villa – Manchester United

Ya el domingo 21 de diciembre a las 17:30 horas habrá otro duelo apasionante entre dos clásicos del fútbol británico. El Aston Villa de Unai Emery, que está tercero, recibe en Birmingham al Manchester United en un choque en el que los red devils esperan dar la sorpresa para acercarse a esos puestos de Champions League. Este choque se podrá ver por televisión por el canal Dazn 2.

Fulham – Nottingham Forest

La jornada 17 de la Premier League se cerrará en Londres el lunes 22 de diciembre a las 21:00 horas en un partidazo que se podrá ver por el canal Dazn 2. El Fulham espera poder hacerse fuerte en Craven Cottage para sumar tres puntos y alejarse de unos puestos de descenso de los cuales su rival, el dos veces campeón de Europa, está muy cerca.