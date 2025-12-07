Detenido un futbolista de la Premier League por agresión

Un futbolista de la Premier League, del que no se ha desvelado su identidad, ha sido detenido acusado de agresión tras un altercado en el que una persona acabó en el hospital con varias lesiones. El jugador, que tiene 29 años, ya ha sido puesto en libertad y fue arrestado el viernes.

Los datos que se han conocido hasta ahora son que este futbolista de la Premier League fue detenido en Londres, tiene 29 años y es internacional con su país. No se especifica si es inglés o de otra nacionalidad. El jugador está acusado de dos cargos, uno de agresión y otro de altercado.

Según avanza la BBC, el futbolista fue arrestado el viernes por la noche tras un altercado que él habría originado. Tras ello, agredió a la víctima, que acabó en el hospital con varias lesiones, ninguna de gravedad. Cabe recordar que en Reino Unido no se puede revelar la identidad de un detenido hasta que exista una acusación formal, salvo en casos excepcionales.

El futbolista, del que no se sabe la identidad, fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

Por otro lado, y sin que tenga que ver con este caso, pero en otro escándalo extradeportivo en la Premier League, el Tottenham Hotspur está investigando a su futbolista Yves Bissouma después de que se haya viralizado un vídeo suyo consumiendo un globo de óxido nitroso.

En unas imágenes publicadas en la prensa inglesa, se ve al jugador de 29 años inhalando esta droga conocida como gas de la risa y cuya posesión y uso recreativo está penada por la ley británica con hasta dos años de cárcel. Bissouma, que no cuenta para Thomas Frank y aún no ha jugado esta temporada, ya fue cazado consumiendo esta droga en 2024, lo que le costó un partido de suspensión.

«Estamos revisándolo y lidiaremos con ello de forma interna», dijo el Tottenham en un comunicado remitido a la BBC. En agosto de este año, Bissouma se quedó fuera de la convocatoria para medirse al Paris Saint Germain en la Supercopa de Europa por llegar en repetidas ocasiones tarde a los entrenamientos. El futbolista de Mali llegó al Tottenham en 2022 procedente del Brighton & Hove Albion por 30 millones de libras (34 millones de euros).