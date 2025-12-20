El METEOCAT pide mucha precaución y alerta por lluvias muy fuertes en estas partes: «Podrá ser…»

Pide mucha precaución y alerta por lluvias muy fuertes, en estas partes del país, Meteocat no duda de lo que nos está esperando. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, lo que está por llegar puede ser un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia que puede traer lluvias de lo más intensas en determinadas partes del país.

Cataluña es una de las zonas más afectadas por este cambio en el tiempo que podría acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Con la mirada puesta a un marcado cambio de tendencia que nos alejará del otoño suave que hemos tenido para sumergirnos en lo peor de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de estar pendientes de un cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. La previsión del tiempo de Meteocat no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario, a partir de ahora llegan lluevas fuertes en estas partes.

Pide el Meteocat mucha precaución

Todas las alertas estarán activadas estamos ante un cambio en el tiempo que puede traernos consecuencias del todo inesperadas, en estos días en los que la situación se complica por momentos. Tocará estar muy pendientes de unos mapas del tiempo que pueden traernos lo peor de esta nueva estación.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos dará más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que el giro radical en el tiempo acabará siendo una realidad. Estaremos muy pendientes de un tiempo que nos traerá lluvias muy abundantes.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en una dura realidad. Este buen tiempo que esperaríamos ver en estas jornadas, se convertirá en algo histórico, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas próximas horas.

Tendremos que estar pendientes de un cambio que será el que nos afectará de lleno, en Cataluña una de las zonas del país más afectadas por unas lluvias que pueden multiplicarse por momentos. De tal forma que tocará estar pendientes de un Meteocat que nos indica que deberemos estar preparados.

Alerta por fuertes lluvias en estas partes del país

Estas partes del país nos harán estar totalmente preparados para lo que está a punto de pasar, en unos días en los que la inestabilidad acabará siendo la gran protagonista de estos días. Un giro radical que hasta el momento desconoceríamos por momentos.

Meteocat nos lanza una advertencia que la AEMET sabe muy bien que puede acabar pasando: «Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones en la mitad oriental a primeras horas, menos intensas y probables en el resto; a últimas horas, probables precipitaciones extendiéndose de oeste a este. Cota de nieve bajando de 1400-1800 m a 1100-1500 m. Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero ascenso en la mitad oriental, en descenso en el Pirineo occidental y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a moderado del noroeste en el tercio sur y del suroeste en el resto del litoral».

Toda España se prepara para lo peor que tendrá lugar en estas próximas jornadas: «Continúa la inestabilidad en la Península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste y el acercamiento desde el noroeste de un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas que, dentro de un contexto de incertidumbre, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico por la tarde, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes y persistentes en regiones de Andalucía. Se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, siendo también posible en zonas aledañas, en especial de la meseta Norte. Cota de nieve: 1000/1200 metros bajando hasta 700/800m. en el noroeste, 1600/1800m. bajando a 1300/1500m en el sureste, y 1300/1500m. bajando al entorno de los 1000m. en el resto. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales y entornos de montaña y depresiones del nordeste, con brumas frontales afectando a buena parte de la Península. Temperaturas mínimas en descenso en la Península, exceptuando en el extremo oeste con pocos cambios. Puede ser notable en zonas de la mitad norte y presentándose en muchos lugares al final del día. También descensos de las máximas exceptuando ascensos en Melilla y pocos cambios en el nordeste. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en sierras del sureste y en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montaña».