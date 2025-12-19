La situación meteorológica en Cataluña ha dado un giro drástico en las últimas horas. El Meteocat (Servicio Meteorológico de Cataluña) ha activado todas las alarmas al elevar a peligro máximo el aviso por condiciones adversas que afectarán de forma inminente a 16 comarcas del territorio.

Ante la virulencia del fenómeno esperado, Protección Civil ha pedido extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de riberas o zonas inundables.

Las zonas en alerta roja: 16 comarcas bajo aviso

El mapa de avisos del Meteocat se ha teñido de naranja y rojo, concentrando el mayor riesgo en el litoral, el prelitoral y diversas zonas del interior. Según el último boletín, las comarcas que deben mantenerse en alerta máxima son:

Tarragona : el Tarragonès, el Baix Camp y el Baix Penedès.

: el Tarragonès, el Baix Camp y el Baix Penedès. Barcelona : el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme y el Vallès Oriental y Occidental.

: el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme y el Vallès Oriental y Occidental. Gerona : la Selva, el Baix Empordà, el Gironès y el Alt Empordà.

: la Selva, el Baix Empordà, el Gironès y el Alt Empordà. Interior y Sur: el Montsià, el Baix Ebre y la Ribera d’Ebre.

Intensidad de lluvia y rachas de viento

El principal peligro radica en la intensidad de las precipitaciones. Se espera que en muchos de estos puntos se superen los 20 o 30 mm. en apenas 30 minutos, lo que podría colapsar alcantarillados y provocar crecidas súbitas en rieras que habitualmente bajan secas.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l’avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠ 🗓 De dv. 19 h a dg. 07 h.

🌧 Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

🟠 Grau de perill màxim: 3/6 Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/z7G1lBElEO — Meteocat (@meteocat) December 19, 2025

Además, el episodio viene acompañado de un fuerte componente de viento y fenómenos costeros. En las zonas del litoral, las olas podrían superar los cuatro metros de altura, lo que ha obligado a cerrar accesos a espigones y paseos marítimos en municipios costeros de Barcelona y Tarragona.

Recomendaciones de Protección Civil

Desde la Generalitat de Cataluña se ha activado el plan INUNCAT en fase de alerta. Las autoridades insisten en seguir unas pautas básicas de seguridad para minimizar riesgos:

En casa : revisar bajantes y desagües , y retirar cualquier objeto de balcones o terrazas que pueda ser arrastrado por el viento o el agua.

: , y retirar cualquier objeto de balcones o terrazas que pueda ser arrastrado por el viento o el agua. En el coche : si te sorprende la tormenta, no intentes atravesar zonas inundadas ni puentes sobre rieras . La fuerza del agua puede arrastrar un vehículo con facilidad.

: si te sorprende la tormenta, . La fuerza del agua puede arrastrar un vehículo con facilidad. Actividades al aire libre: se recomienda suspender cualquier actividad en la montaña o cerca del mar hasta que el episodio remita.

¿Cuándo mejorará el tiempo?

La previsión indica que el núcleo más duro de la tormenta atravesará la comunidad durante la tarde y noche de este viernes, con una tendencia a la estabilización de cara a las primeras horas de mañana. No obstante, el Meteocat advierte que la inestabilidad podría persistir de forma residual en el cuadrante noreste.