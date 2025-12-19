Adiós a esta tradicional panadería y cafetería de Barcelona

En una ciudad famosa por su dinamismo comercial y su activa vida urbana, el quiebre de las panaderías El Mos y las cafeterías El Cafetó ha dejado una huella significativa en el comercio tradicional de Barcelona. Estas empresas, que formaban parte de un grupo de seis sociedades gestoras, han entrado en concurso de acreedores debido a la incapacidad para hacer frente a sus obligaciones económicas.

El Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado oficialmente la insolvencia de las empresas involucradas y ha nombrado al despacho AGG Advocats como administrador concursal. Esto implica que las actividades comerciales de las panaderías y cafeterías han cesado de manera inmediata y se ha abierto la fase de liquidación.

La panadería y cafetería de Barcelona que ha quebrado

Las seis entidades que se han visto afectadas por la quiebra de El Mos y El Cafetó son: Fleca Santa Ana, Fleca El Clot, Casacamp MP, Lidipan, Renselaer y Alastor Investments. Cada una de estas sociedades gestionaba diferentes puntos de venta en la capital:

Fleca Santa Ana: ubicada en la famosa calle Santa Ana, un área tradicionalmente popular entre los locales y turistas por su cercanía a puntos de interés.

Fleca El Clot: situada en el barrio de El Clot, conocido por su mezcla de tradición y modernidad.

Casacamp MP y Lidipan: operaban en diversas zonas de la ciudad, extendiendo su presencia a lugares clave dentro del tejido urbano de Barcelona.

Renselaer y Alastor Investments: estas dos entidades eran responsables de la gestión de los conocidos cafés El Cafetó, que se encontraban en las calles de Santa Ana e Industria, dos ubicaciones clave para el comercio local.

Cada uno de estos establecimientos tenía un volumen de negocio cercano a los 500.000 euros anuales, lo que resalta la importancia de estas empresas en el contexto comercial barcelonés. En conjunto, estas sociedades empleaban a cerca de 50 trabajadores.

La oferta de adquisición

El proceso concursal ha traído consigo una posible salida para las empresas en quiebra. El expediente concursal incluye una oferta de adquisición de la unidad productiva por parte de la empresa recientemente constituida Pale Rider SL. Sin embargo, aunque la propuesta está sobre la mesa, aún no se ha confirmado si esta operación se llevará a cabo ni cuáles serán los destinos de las ubicaciones afectadas.

El hecho de que una empresa recién formada intente adquirir los activos de El Mos y El Cafetó indica que existe un interés por parte del sector privado en recuperar o transformar estos negocios, aunque la situación financiera y la viabilidad de esta adquisición siguen siendo inciertas.

Impacto en el comercio tradicional

Este colapso empresarial en el sector de la panadería y las cafeterías se inscribe dentro de un contexto económico más amplio que está afectando a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Barcelona. Los elevados costes operativos, la competencia de grandes cadenas comerciales y los cambios en los patrones de consumo urbano son factores que están poniendo a prueba la resistencia de los comercios tradicionales, especialmente en el ámbito de la restauración y la venta de productos frescos.

A nivel nacional, el comercio minorista en España ha experimentado una profunda transformación. Entre 2019 y 2024 se han perdido casi 50.000 locales comerciales, mientras que las ventas online casi se han duplicado, creciendo un 95%. Este cambio refleja una adaptación acelerada a la digitalización, con un 45% de las empresas recurriendo a las ventas por internet en 2023, frente al 36% en 2019. Aunque muchos consumidores volvieron a las tiendas físicas tras la pandemia, la compra online se ha consolidado como un hábito estable, con un 56,7% de la población comprando por Internet en 2024.

Además, se ha observado un cambio en los valores del consumidor, que ahora prioriza productos saludables, sostenibles y de proximidad, lo que ha impulsado la demanda de marcas ecológicas. Este escenario exige que los comercios adopten un modelo omnicanal, integrando las ventas físicas y digitales para ofrecer una experiencia de compra más personalizada. Sólo aquellos que sepan adaptarse a estos nuevos hábitos de consumo podrán sobrevivir en un sector que cada vez más está dominado por grandes operadores y plataformas digitales.

El futuro de los negocios tradicionales en Barcelona

La quiebra de El Mos y El Cafetó es una señal de alerta para el futuro de los negocios tradicionales en Barcelona. Aunque la oferta de adquisición presentada por Pale Rider SL podría ofrecer una oportunidad de salvación, la realidad es que el panorama económico para las pequeñas empresas no es fácil.

En el caso de las panaderías y cafeterías, los hábitos de consumo también han cambiado, con un aumento de las opciones de comida rápida y cadenas de cafeterías que ofrecen precios más bajos y una experiencia más estandarizada. Esto ha hecho que los comercios tradicionales que intentan mantener una calidad elevada o que dependen de la venta de productos frescos se vean especialmente afectados por la competencia.