Lo que llega no es normal y el METEOCAT lo ha confirmado: el cambio que afecta a Cataluña a partir de este día

Meteocat confirma que lo que llega no es normal, el cambio que afecta a Cataluña llegará a partir de este día. Será mejor que preparemos la ropa de abrigo y la calefacción, si hasta ahora ha habido zonas de esta comunidad autónoma con temperaturas por encima de lo habitual, lo que está por llegar es un marcado cambio de tendencia que puede cambiarlo todo. Estaremos ante un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. Con un cambio de tendencia que puede convertirse en un motivo por lo que tocará empezar a tener con algunos cambios que pueden ser esenciales.

Un giro destacado que puede convertirse en un problema para una operación salida que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede convertirse en un problema mayor que sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en unos días cargados de acción. Meteocat puede confirmar el cambio que afecta a Cataluña en estas próximas jornadas y especialmente en estos días.

Encaramos la recta final del mes de diciembre que nos traerá la realidad de un invierno que empezará como tal. En unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un giro importante en unos días en los que realmente todo puede acabar convirtiéndose en un cambio de tendencia clave.

Cataluña y toda Europa se preparan para unas Navidades que pueden ser históricas, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estos días en los que la situación puede ir complicándose por momentos. Tocará estar más pendientes que nunca de una previsión del tiempo en la que el frío hará acto de presencia y lo hará con la mirada puesta a unos cambios de ciclo destacados.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, la magia de estas fiestas se suma a unos desplazamientos para los que la previsión del tiempo acabará siendo un elemento destacado en todos los sentidos. Estaremos preparados para lo que está a punto de llegar, con un Meteocat que nos lanza una importante advertencia.

Llega un importante cambio que afecta a Cataluña a partir de este día

A partir de este día la situación puede complicarse en Cataluña, con la llegada de un frente que realmente puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de saber qué pasará en unos días en los que el tiempo cobrará un importante protagonismo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, sin descartar que sean localmente fuertes o persistentes en la mitad oriental durante la segunda mitad del día. En Pirineos, cota de nieve a 1600-2000 m bajando al final del día a 1200-1600 m. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del Pirineo. En el interior, viento flojo de dirección variable; en el litoral de la mitad norte, viento flojo de componente este con aumentos ocasionales de intensidad, rolando a componente oeste a últimas horas; en el resto del litoral, viento flojo a moderado del noroeste». Las alertas estarán activadas: «No se descartan precipitaciones fuertes o persistentes en la mitad oriental durante la segunda mitad del día».

Para el resto de España también se prepara para este descenso de las temperaturas que viene acompañado de una gran inestabilidad: «Se prevé la entrada de un frente en el oeste peninsular y un progresivo aumento de la inestabilidad en el área mediterránea que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos en Península y Baleares, si bien poco nuboso al principio en el Levante. Se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio siendo, salvo en Cataluña, poco probables en el tercio oriental peninsular. Es posible que se de algún chubasco localmente fuerte en puntos de Alborán, Baleares y litorales de Cataluña y del Cantábrico oriental, sin descartar persistencia en vertientes sures de los sistemas montañosos del cuadrante noroeste y en el propio Cantábrico oriental. Posibilidad de tormenta en Alborán. Se prevén en forma de nieve en montañas de la mitad norte a partir de 1600/1800 metros, bajando la cota hasta 1200/1400 en el noroeste, con acumulados significativos en la Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas, también posibles de forma ocasional en el resto. Probables bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, Baleares y entornos de montaña, más densas y persistentes en La Mancha. Posible polvo en suspensión en Baleares y este peninsular. Temperaturas máximas en descenso en la mayor parte de la Península, quedando en general con pocos cambios en el Mediterráneo, Pirineos, Guadalquivir y archipiélagos. Mínimas en descenso en el Cantábrico, interiores del tercio este y Galicia, predominando los aumentos en el resto de la vertiente atlántica y Alborán. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña».