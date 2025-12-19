Ni ‘Campana sobre campana` ni ‘Noche de paz’: este es el villancico tradicional de origen catalán que se canta en Cataluña

Los villancicos están en la tradición popular de las fiestas navideñas. Los escuchamos en los mercadillos, tiendas, la calle, y los cantamos. Algunos son realmente populares como Noche de Paz o Campana sobre Campana, pero en las distintas comunidades suelen tener los suyos propios. En este caso, el villancico tradicional de origen catalán se ha extendido y ahora ya es sobradamente conocido en múltiples lugares.

Estamos hablando del Fum, Fum, Fum, 25 de diciembre… una canción popular que se suele cantar en Cataluña durante estas fiestas. Según nombra el Ayuntamiento de Barcelona, los villancicos son canciones tradicionales que hacen referencia a Navidad o al invierno en general. Según Joan Amadas, el cancionero navideño es uno de los más extensos del repertorio de la canción popular catalana. De hecho, si nos ponemos a pensar, nos vienen muchos títulos a la cabeza. Algunas de las melodías más antiguas están documentadas desde el siglo XV. Es muy probable que el origen de los villancicos se encuentre en las representaciones que los pastores hacían antiguamente en los portales de las iglesias durante la Nochebuena.

El villancico tradicional de origen catalán muy popular

Hay muchos tipos de villancicos: algunos provienen de la música culta, como Santa Nit, y otros son canciones de cuna, como El noi de la mare (el chico de la madre). También hay de temática típicamente infantil, como el Fum, fum, fum, que realmente es uno de los que más gusta a los niños y de las canciones que primero se enseñan cuando tienen solo unos meses.

En datos del Ayuntamiento de la ciudad, también hay aquellos villancicos de origen que ya han adquirido otras dimensiones y contextos como el canto de los pájaros, de Pau Casals.

En general, los villancicos se mantienen vivos a lo largo de generaciones. No es extraño que suelan aparecer nuevos aunque hay los que siempre se cantan y que permanecen ahí tras los años.

Los orígenes del villancico tradicional de origen catalán

Cuando nos referimos a este villancico tradicional debemos hacer referencia de nuevo a Joan Amades, el historiador que creía que tiene sus orígenes en los siglos XVI o bien en XVII, aunque en realidad su origen es incierto. Se dice que tiene origen en Prats del Lluçanès como una sátira en la que cada estrofa intentaba ser más absurda que la anterior.

De hecho una de las estrofas dice (qui dirà més gran mentida), quién dirá mayor mentira, y muestra tal reflejo. Y la palabra Fum, humo, que es la que se repite en toda la canción, es la más importante y tuvo un cambio importante, puesto que antaño se cantaba diciendo fot, fot, fot, algo realmente mal sonante y maleducado. Por esto, el folclorista Joaquim Pecanins, según Wikipedia, transcribió la canción en 1904, y cambió este verbo por una forma algo más correcta.

El Ayuntamiento de Prats de Lluçanès destaca en su web que se cree que el origen del villancico popular de tradición catalana está relacionado con este municipio. Esta canción formaba parte de la recopilación que en 1904 presentó el músico y pedagogo Joaquim Pecanins Fàbregas, como hemos nombrado, en la primera edición de la Fiesta de la música catalana, organizada por el Orfeó Català, con el que ganó el premio ofrecido por el Centro Excursionista de Cataluña.

El diario La veu de Catalunya editó su partitura el 25 de julio del mismo año dentro de un reportaje dedicado a esta efeméride en el que también se elogiaba el compilador, de sólo veintiún años, el más joven de los galardonados. El consistorio destaca que, en 1905, se publicó de nuevo la partitura en el Boletín del Centro Excursionista de Catalunya, y dos años más tarde en la Revista musical catalana, añadiéndose en ambas ocasiones la letra de las siete estrofas.

Los compositores Francesc Pujol y Joan amote de Grignon hicieron una primera armonización para poder ser interpretado, entre otros, por el Orfeó Català y el Orfeó Manresà, que de este modo contribuyeron a su difusión.

Este villancico tiene más historia que contar. Según TV3, del catalán saltó al inglés a través del musicólogo norteamericano Kurt Schindler, que la tradujo y publicó en 1922 en una de las principales editoriales de música de la época, Oliver Ditson Company, con sede en Boston.

Uno de los recitales de villancicos más conocidos en nuestro país es el Concierto de Sant Esteve, que cada año interpreta el Orfeó Català en el Palau de la Música, y allí se cantan los villancicos como este tan popular.