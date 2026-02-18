Valencia y Palma trabajan en una candidatura transnacional de su patrimonio gótico ante la Unesco

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, han acordado trabajar en una candidatura transnacional ante la Unesco de la arquitectura gótica de la Mediterránia Occidental. Este acuerdo ha sido posible porque tanto Valencia como Palma comparten patrimonio gótico de alto valor artístico, histórico y cultural. La reunión entre María José Catalá y Jaime Martínez Llabrés se ha celebrado en el Ayuntamiento de Valencia.

El alcalde de Palma de Mallorca ha viajado hasta Valencia para asistir a la inauguración de la exposición A media lumbre. Esta última, un proyecto conjunto del Instuto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Casal Solleric, Es Baluard y el Museo Terra de Tarragona. Jaime Martínez Llabrés ha firmado también en el libro de honor del Ayuntamiento de Valencia.

La arquitectura gótica de la Mediterránia Occidental se desarrolló principalmente entre los siglos XIII y XIV. Y, a menudo, es referida como gótico mediterráneo o gótico levantino. Y cuenta con características propias que la diferencian del gótico francés y del castellano.

Tal como ha publicado OKBALEARES este 2 de febrero, Palma de Mallorca aspira, a su vez, a pasar en el próximo mes de marzo el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Una iniciativa que es, a su vez, apoyada por los 67 municipios y los cuatro consells insulares que integran la FELIB, representados por su presidente, Jaume Ferriol, y que han expresado su respaldo a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031. Con este gesto, Palma cuenta con el apoyo institucional de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, logrando así la implicación conjunta de las cuatro islas del archipiélago en un proyecto cultural común.

Con el respaldo de la FELIB, Palma refuerza su liderazgo y avanza hacia 2031 con la convicción de que la Capitalidad Cultural será un legado que impulsará no solo a la ciudad, sino también al conjunto del archipiélago balear.