Catalá ensalza la identidad del pueblo valenciano «frente a quienes nos quieren débiles y sometidos»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado este lunes la identidad del pueblo valenciano «frente a quienes nos quieren débiles y sometidos». Catalá se ha manifestado así en el transcurso del acto de concesión de los honores de la ciudad de Valencia. Y lo ha hecho en un momento crítico, en el que la Generalitat Valenciana está a punto de presentar la nueva ley de señas de identidad de la Comunidad Valenciana, frente al catalanismo.

María José Catalá ha utilizado la letra del himno de la Comunidad Valenciana como hilo conductor. La alcaldesa de Valencia ha llamado a los valencianos a «unirse y levantarse» y dibujar el futuro de la ciudad «entre cánticos de amor e himnos de paz».

La propia alcaldesa, junto al edil de Cultura, José Luis Moreno, han sido los encargados de entregar las distinciones, que han sido las siguientes: