Valencia nombrará ‘Hijos Adoptivos’ al autor del himno de la Comunidad y al coautor del Plan Sur

El Ayuntamiento de Valencia distinguirá como Hijos Adoptivos de la ciudad a título póstumo, entre otros, a Claudio Gómez Perretta, coautor del Plan Sur, que evita que la ciudad se inunde en los peores momentos, y al Mestro José Serrano. Gómez Perreta es originario de Segovia. Y el Maestro Serrano, de Sueca. Este último, es el autor del Himno de la Comunidad Valenciana, una composición que se ha convertido en una de las mayores señas de identidad de todo el territorio valenciano en lo que es también una reivindicación de valencianía. Las asociaciones de la DANA, propuestas para resultar galardonadas, serán reconocidas con la medalla a la gratitud.

Los honores y distinciones de la ciudad de Valencia serán entregados por la Corporación Municipal este 6 de octubre, con ocasión del día 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. Los nombres de los galardonados serán ratificados en unos días por la Comisión Informativa Municipal de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes.

Serán reconocidos como Hijos e Hijas Predilectos de Valencia Luis Miralles, presidente de la Casa Caridad, Pilar Roig, catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio; el periodista y comunicador Joaquín Prat, a título póstumo. Y que era originario de Jativa. Además, la primera directora de España de un diario de gran tirada, María Consuelo Reyna (Las Provincias) y el que fuera presidente de la Asociación del Hogar-Escuela de Sant Bult, Antonio Bellido.

El título de Hijos e Hijas Adoptivos serán para el experto en Urbanismo y activista vecinal, Vicente Torres Castejón; para Teresa Navarro, la primera defensora de las personas con discapacidad en la ciudad de Valencia; el escritor Max Aub y el especialista en Arte y actual director del Centro de Arte Hortensia Romero, Javier Molins. Todos ellos, además de los mencionados Gómez Perreta y Maestro Serrano.

La Medalla de Oro de la ciudad de Valencia se entregará al Colegio Oficial de Enfermería. Y, la Medalla de Plata para el Capítulo de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma.