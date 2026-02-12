El alcalde «optimista» en ser Capital Europea de la Cultura 2031 en la entrega de los Ciutat de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado «optimista» en que la capital balear pase en marzo el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 en la entrega de los premios artísticos y literarios Ciutat de Palma.

Según ha remarcado, «vivimos en una ciudad que, independientemente de cuál sea la decisión final, ya es, de hecho, una gran capital cultural».

En este sentido, el alcalde ha agradecido «la cooperación entusiasta e incondicional» que el proyecto ha recibido desde el primer momento, y ha recordado que Palma 2031 «no es una iniciativa del gobierno municipal o del Ayuntamiento o el conjunto de las instituciones, sino un sueño colectivo que todos los palmesanos y mallorquines compartimos».

El primer regidor ha celebrado los elevados registros de participación en las diferentes modalidades, en una edición que ha contabilizado más de 2.100 inscripciones, y, por tanto, unos 400 participantes más que en la convocatoria anterior, «que ponen de manifiesto que Palma cuenta con unos premios vivos, dinámicos, abiertos, diversos, plurales, competitivos, prestigiosos, y, lo que es más importante todavía, con unas magníficas expectativas de presente y de futuro».

Durante su intervención en el acto celebrado en el Salón de Plenos, Jaime Martínez ha destacado el trabajo realizado por los miembros de los jurados y ha trasladado la enhorabuena a los premiados.

Este acto se ha celebrado en sustitución de la gala que debía tener lugar, como es tradicional, el 20 de enero, festividad de Sant Sebastià, en el Teatre Principal de Palma, y ​​que fue suspendida a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

La ceremonia se ha iniciado con un breve parlamento de bienvenida a cargo del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet.

Seguidamente, los galardonados han dirigido a los presentes unas breves palabras de agradecimiento después de recoger sus respectivas distinciones.

El acto ha finalizado con la interpretación de La Balanguera y el discurso del alcalde de Palma, y, a continuación, la comitiva institucional se ha dirigido al Casal Solleric para asistir a la inauguración de la exposición de las obras finalistas del premio Antoni Gelabert Ciutat de Palma de artes visuales, y la muestra de la artista peruana Andrea Canepa, titulada Capfico.

Una de las notas destacadas de la edición de este año es que no ha habido ganador del premio de novela en castellano, tras declarar desierta esta modalidad a la que se habían presentado 733 obras de 680 participantes.

El Premio Llorenç Villalonga de novela en catalán ha recaído sobre Jaume Oliver Ripoll, por su obra Un día assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro.

En cuanto al Premio Joan Alcover de poesía en catalán, el ganador ha sido Francesc Pastor Verdú por su obra In Paradisum.

En poseía en castellano, con el Premio Rubén Darío se ha galardonado a Jorge Fernández Gonzalo por su obra Rotunda claridad. Se habían presentado 893 obras y 741 participantes.