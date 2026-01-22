Palma pasea por Fitur su candidatura a capital cultural europea de 2031

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha reivindicado la condición de Palma como capital cultural del Mediterráneo, a lo largo de su intervención en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que ha arrancado este miércoles en Madrid.

El primer edil encabeza una comitiva municipal en la que participan también el regidor de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y el gerente de la Fundación Palma 365, Pedro Homar.

Martínez ha comenzado su discurso defendiendo los principales aspectos que caracterizan a la candidatura Palma 2031, con la que la ciudad aspira a asumir la capitalidad europea de la cultura durante este período, sólo unos días después de que el Ministerio de Cultura ratificara las nueva candidaturas que compiten en España por conseguir la nominación.

Cabe recordar que a principios de marzo se darán a conocer los nombres de los tres aspirantes que habrán conseguido superar el primer corte. No obstante, el alcalde ha indicado en Fitur que Palma «es ya una gran capital cultural, y, sin duda, un punto de referencia de la vida creativa y artística que tiene lugar en el Mediterráneo».

En este sentido, ha recordado que la apuesta por la cultura ha guiado la hoja de ruta del gobierno municipal desde el inicio de la legislatura, teniendo siempre presente la proyección nacional e internacional de la ciudad y, al mismo tiempo, la satisfacción de las aspiraciones del residente mediante la ejecución de proyectos emblemáticos que «constituyen la piedra angular del proceso de transformación que ha iniciado Palma».

Entre estas actuaciones, Martínez ha destacado el centro de interpretación de la Plaza Mayor, las Torres del Temple, la remusealización del Castillo de Bellver, junto, según ha indicado, otras muchas intervenciones que apuestan por la calidad, la excelencia y la innovación.

En relación a este último punto, el primer edil ha destacado que Palma 2031 es, ante todo, «una candidatura innovadora que ha introducido conceptos y metodologías singulares y únicos, que no se repiten en otras propuestas».

Jaime Martínez ha recordado que Palma es la única de las ciudades que participan en el proceso que ha apostado por la participación colectiva, habiendo articulado la conformación de la candidatura en torno a dos mesas de trabajo que reúnen a prestigiosos expertos.

«Palma 2031 se fundamenta sobre una estructura global y coral que incorpora todos los elementos de valor que aporta el municipio, la isla y la comunidad a la cultura que nos es propia», ha indicado.

Martínez ha remarcado también el hecho de que la propuesta se sitúa en la vanguardia y parte de la consideración del arte y la cultura como elementos de transformación social y económica.