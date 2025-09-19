Los municipios de Baleares apoyan la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031

Los 67 municipios y los cuatro consells insulars que integran la FELIB, representados por su presidente, Jaume Ferriol, han expresado su respaldo a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031. Con este gesto, Palma cuenta con el apoyo institucional de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, logrando así la implicación conjunta de las cuatro islas del archipiélago en un proyecto cultural común.

«Entre las finalidades que tiene la FELIB está el promover los intereses comunes de todas las entidades que conforman la federación, así como también promover la cultura de las Islas Baleares en la vida local. Y, sin lugar a dudas, la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 es una oportunidad única para poner tanto a Palma como a Baleares en el centro de la cultura a nivel europeo, algo que revierte en beneficio de todos los municipios de nuestras Islas», argumenta Jaume Ferriol.

Así, como muestra de este apoyo, el presidente de la FELIB y Javier Bonet, regidor de Turismo, Cultura y Deportes de Palma, se han reunido en el municipio de Sineu, donde han visitado diferentes lugares de interés cultural y patrimonial, como el emblemático Convent dels Mínims o algunas de las casas señoriales existentes en la localidad.

Este apoyo supone un paso decisivo para una candidatura compartida por todas las Baleares, con la certeza de que, si Palma alcanza la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, los beneficios culturales, sociales y económicos se extenderán a todo el territorio insular.

«Si Palma consigue ser Capital Europea de la Cultura en 2031, el beneficio será compartido por todas las Islas. Será una oportunidad para proyectar al mundo la riqueza cultural, patrimonial y creativa del conjunto de Baleares», ha señalado Bonet.

Bajo el lema Mediterráneo in Motion, la candidatura se articula en torno a un proyecto que pone en valor la historia, la cultura, la innovación y la sostenibilidad de las Illes Balears.

Con el respaldo de la FELIB, Palma refuerza su liderazgo y avanza hacia 2031 con la convicción de que la Capitalidad Cultural será un legado que impulsará no solo a la ciudad, sino también al conjunto del archipiélago balear.