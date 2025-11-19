Los pueblos más bonitos en Navidad en Cataluña lo tienen todo: tradición, encanto y mercadillos

Para las fiestas navideñas, no solamente las ciudades viven días de luz y color. Los pueblos más bonitos en Navidad en Cataluña gozan de un paisaje distinto, encanto y también mercadillos en los que pasear y comprar aquellos enseres que necesitas para decorar la casa. Te damos a conocer algunos de ellos, verdaderas joyas de la naturaleza que resaltan por su historia, espectacular paisaje y también una larga tradición.

Más lejos o cerca de la capital, algunos ejemplos son Vic, con su mercado medieval, es una de las poblaciones de gran importancia para visitar durante el mes de diciembre. Otro ejemplo es Llívia, que parece de un cuento, y si nieva en estas fechas, todavía más. Verás las mejores decoraciones navideñas en el norte de Cataluña. Cerca de Barcelona, Mura es famoso por su Pessebre Vivent, además de la bella decoración navideña por el pueblo. De hecho, cada población tiene su mercado especial para Navidad, además de diferentes actividades para grandes y pequeños.

Estos son los pueblos más bonitos en Navidad en Cataluña

Santa Llúcia de Canyelles

En el Garraf, Barcelona, se celebra la Gran Fira de Navidad, con toda clase de pesebres, artesanía, puestos gastronómicos y actividades familiares.

Mura

A la hora de elegir un pueblo para visitar en estos días, sin duda, Mura sobresale por muchas cosas. Encontramos mercados artesanales y su popular Pessebre de Mura, que atrae a muchas familias. También se realiza la feria del Tió.

Vic: los pueblos más bonitos en Navidad en Cataluña

Su mercado medieval es famoso. Suele celebrarse normalmente a principios de diciembre y transforma todo el centro histórico en un auténtico poblado medieval. Encontraremos de todo, en total más de 300 puestos de artesanos, joyería, cuero, cerámica y productos locales. Además de comida de la región con los famosos embutidos de Osona, panes rústicos, quesos, pastas artesanas…

Mientras que en Vic también tiene lugar el mercado de Navidad con ese ambiente navideño tan arraigado. Podremos disfrutar de variedad de paradas con árboles navideños, luces, pesebres, además de conciertos y otras actividades temáticas para todos.

Feria del Turrón de Cardedeu

Otro de los lugares para visitar en diciembre es la feria del turrón y Navidad de Cardedeu. En esta feria el protagonista indiscutible es este postre típico de la Navidad, así puedes comprar toda clase de turrones artesanales sea cremoso, duro, blando, de almendra, de avellana… esta fiesta se celebra en la Plaça de la Iglesia, además de en la calle principal y casco antiguo.

Badalona y su mercado de Navidad

Durante casi un mes, hasta las fiestas navideñas, Badalona celebra un tradicional mercado de Navidad que ofrece a visitantes y familias todo aquello que necesiten para decorar el árbol o el pesebre, o encontrar regalos entre las artesanías.

Según Turismo de Cataluña, en la feria no faltan los emblemáticos personajes de las Navidades catalanas, como el Tió y el Caganer, además de disponer de diversidad de talleres de manualidades infantiles, cantadas de villancicos y el Tió solidario, con el que se organiza una recogida de alimentos.

Feria del Pessebre de Olot

Es una feria navideña muy tradicional centrada en el pessebre, con casetas de artesanos pesebristas que venden figuras para belenes, decoraciones navideñas, tions, árboles, etc. tal como afirma Olot.cat, además, hay un mercado de artesanía y productos locales (km 0) con regalos típicos de Navidad: miel, quesos, joyería, moda, juguetes…

Se celebra en el centro de Olot, ocupando plazas como la Plaça d’Esteve Ferrer, la Plaça Major, la Plaça Pia Almoina, la carrer Major, y hasta la Plaça del Carme.

Debemos ir porque Olot goza de un encanto especial no solamente por estos mercados de Navidad, también porque está en la comarca de La Garrotxa donde encontrar bosques y viejos volcanes.

Ripoll y su feria de artesanía: pueblos más bonitos en Navidad en Cataluña

Durante estos días, muchas ferias y mercados se transforman en artesanos. Esto engloba productos hechos con las manos que tienen un gran valor.

Es el caso de la feria de Navidad y de los juguetes artesanos de Ripoll. En este caso, se dan cita las mejores creaciones de artesanos, con juguetes, gastronomía de la zona y mucho más.

Feria del turrón de Llinars del Vallès

A todos nos gusta el turrón, la suerte es que hay variedad de ellos. En Llinars del Vallès son artesanos, así que ya sabes que es de calidad. Además esta feria engloba talleres y paradas de muchos otros productos.

Feria de Navidad y de la Escudella en Santa Maria de Palautordera

La población Se transforma durante la Navidad en un lugar lleno de magia y tradición con la Feria de Navidad y de la Escudella. Este evento, según Catalunya Turismo, combina lo mejor del espíritu navideño con una variada oferta de actividades, tiendas en la calle, música y diversión para toda la familia.