A partir del viernes 20/02 Lidl va a ser una locura: colas por el set de herramientas de Parkside que va a arrasar

Cada cierto tiempo Lidl lanza uno de esos productos que pasan de ser una herramienta más de su catálogo a convertirse en un objeto de deseo para cualquiera que haga bricolaje en casa. No importa si eres aficionado o si solamente recurres a las herramientas cuando es necesario. Si aparece un set completo, compacto y a precio imbatible, las tiendas se llenan. Y con el que llega este viernes 20/02, todo apunta a que la historia se repetirá.

En el folleto de Lidl para esta semana, podemos encontrar varias propuestas de la famosa marca de herramientas Parkside, que seguro habrás visto en Lidl. Y entre todas ellas, destaca el juego de machos y terrajas de 21 piezas que si bien ya está disponible online, aterrizará en tienda justo este viernes. Un maletín pequeño, ligero, pero capaz de solucionar esas roscas dañadas que siempre aparecen en el peor momento. Y eso explica la expectación dado que es el típico producto que desaparece en cuestión de horas. Entre el precio, la utilidad y la reputación que tiene Parkside entre los aficionados al bricolaje, todo hace pensar que va a volar. Incluso quienes no lo necesitan ahora suelen comprarlo por si acaso, porque cuando toca usarlo nunca se tiene a mano.

Colas por el set de herramientas de Parkside que va a arrasar

El set está pensado para fabricar, reparar y rectificar roscas métricas ISO y también roscas de 1/8”, algo que no suele encontrarse en kits tan económicos, ya que sólo cuesta 12,99 euros. Permite trabajar tanto con roscas interiores como exteriores, así que cubre prácticamente cualquier arreglo habitual: desde un tornillo que gira sobre sí mismo sin agarrar, hasta una pieza metálica que ha perdido precisión con el tiempo.

Los elementos vienen muy organizados y son estos:

1 giramachos ajustable M3–M12 (1/8″–1/2″) con mordazas de acero.

1 portaterrajas M25 (1”).

9 terrajas: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 y 1/8”.

M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 y 1/8”. 9 machos de roscar con las mismas medidas.

de roscar con las mismas medidas. 1 peine de roscas para identificar el paso y evitar errores antes de empezar.

El maletín, de solo 700 gramos, mide 16,5 x 15 x 2,6 cm. Es de esos kits que caben en cualquier cajón de herramientas y que, aun así, solucionan el día. De hecho, muchos compradores señalan ese punto: es cómodo, ligero y, sobre todo, no ocupa espacio.

¿Por qué despierta tanto interés?

La primera de las razones por las que este set destaca sin duda, es su precio. Por 12,99 euros un set así es difícil de igualar. La segunda tiene que ver con un problema muy común: reparar una rosca que ya no agarra. Eso obliga, normalmente, a comprar herramientas sueltas, caras y difíciles de encontrar si no se acude a ferreterías especializadas.

Aquí, en cambio, viene todo en una caja compacta y listo para usar. Además, permite trabajar sobre acero, metales no ferrosos y plástico, lo que multiplica su utilidad. No hace falta ser experto para sacarle partido: basta con identificar la rosca, elegir el macho o la terraja adecuada y volver a dejar la pieza como nueva. Esta versatilidad lo convierte en un producto salvavidas para cualquier casa, ya sea que tengamos una bisagra que no cierra bien, un tornillo pasado de vueltas, un soporte que se mueve… casi todos esos problemas se resuelven con este tipo de herramientas.

Llega a tienda en nada

Aunque el producto puede comprarse ya en la web de Lidl, lo que realmente dispara la demanda es su llegada física a tienda. Los clientes habituales saben que las unidades en tienda vuelan, sobre todo cuando se trata de herramientas pequeñas, prácticas y económicas. No es lo mismo tenerlo a golpe de clic que verlo en persona y llevárselo sin esperar al envío. Además, Parkside tiene una base de seguidores fieles. Hay quien colecciona herramientas de la marca, quien compara cada lanzamiento o quien espera estos sets para completar su maletín. De hecho, los productos que vienen en formato kit, como este, suelen agotarse antes que cualquier taladro o sierra grande.

Una herramienta que soluciona problemas reales

Cualquiera que haya intentado arreglar una rosca dañada sabe lo delicado que es. Un milímetro de más y el tornillo no encaja; un giro incorrecto y la pieza se estropea aún más. Por eso estos sets triunfan: porque permiten arreglar lo que, de otra forma, exigiría cambiar la pieza completa.

No es extraño que muchos usuarios compren este set no porque lo necesiten ahora, sino porque saben que algún día hará falta. Y, cuando llegue ese día, agradecerán haberlo comprado. En ese sentido, se comporta igual que los minicompresores, los soldadores pequeños o las llaves dinamométricas de Parkside: productos baratos que resuelven problemas muy concretos.

Toma nota entonces si no lo compras online, porque este viernes verás como este chollo desaparece de las tiendas casi al momento y todo gracias a su precio atractivo, utilidad real y una marca que ya tiene fama entre los aficionados al bricolaje.