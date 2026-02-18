Vox pide en las Cortes la renuncia de Barcala por las VPP: «Debería dimitir por omisión o por ignorancia»

Vox ha vuelto a reiterar, esta vez en las Cortes Valencianas, su postura de reclamar la renuncia del alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, por el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante: «El alcalde de Alicante debería dimitir por omisión o por ignorancia», ha verbalizado el diputado de esa formación, Miguel Pascual, tal como días atrás hizo la portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, durante el pleno monográfico extraordinario sobre este mismo asunto.

Miguel Pascual ha defendido en la tribuna de oradores la petición de una comisión de investigación, porque, según ha explicado, desde su formación «no podemos mirar hacia otro lado cuando aparece la más mínima sospecha de corrupción. Y, más aún, si se trata de un asunto tan sensible como la vivienda». Según ha explicado este mismo diputado, ha sido por esa razón por la que Vox ha presentado la petición de una comisión de investigación parlamentaria «para arrojar luz sobre todos los aspectos de la promoción de viviendas de protección publica en el residencial Les Naus de Alicante».

El diputado de Vox ha recordado que tras 20 años «sin haberse ejecutado ni una sola vivienda de protección pública en Alicante, la primera noticia no es su entrega a los vecinos, sino el trapicheo y la falta de control por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat». Y ha agregado que «para mayor indignación, cuando se le exige al alcalde de Alicante que aclare todas y cada una de las preguntas, resulta que no es capaz de contestar».

Para el representante de Vox, «todo apunta a que algo no ha funcionado correctamente. Y más cuando el Ayuntamiento era conocedor de todo esto», porque, según ha afirmado: «Había sido alertado por algunas de sus concejalías meses antes de que todo esto saliese a la luz».

Pascual ha añadido que «según parece, todos eran conocedores de esta promoción a excepción de su propio alcalde, que ya sea por ignorancia u omisión debería haber dimitido desde el minuto uno».

También, ha advertido que «todo aquel que tenga que asumir responsabilidades políticas que las asuma. Y si ha habido espabilados, que han querido hacer negocios con viviendas pagadas por todos, que paguen las consecuencias de haberlo hecho».