Vox no entregará a la izquierda el Ayuntamiento de Alicante pero quiere que el alcalde Barcala dimita

El futuro del Ayuntamiento de Alicante, la continuidad o no del actual alcalde, Luis Barcala, en pleno escándalo por las adjudicaciones de los pisos de una promoción pública, está en manos de Vox. Sobre todo, después de que Manuel Copé, el concejal de Esquerra Unida-Podemos haya planteado abiertamente iniciar contactos con los demás grupos políticos en la oposición (PSOE, Compromís y el propio Vox) para impulsar una moción de censura contra Barcala a raíz del escándalo de las adjudicaciones de los pisos de una promoción pública. Vox no entregará el Gobierno a la izquierda, pero tal como expresó su portavoz, Carmen Robledillo, en el pleno extraordinario de este jueves sobre el escándalo antes citado, considera que Barcala debe dimitir y, en consecuencia, ceder la Alcaldía a otro concejal.

El escándalo de los pisos ha provocado en el Consistorio las dimisiones de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, adjudicataria de una vivienda, y con familiares que suman otros dos. Y la renuncia, también, de la hasta ahora directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman. Sus dos hijos y un sobrino tienen viviendas en la promoción bajo sospecha.

La moción de censura que impulsa Esquerra Unida-Podemos no tiene visos de prosperar si de Vox, con cuatro ediles, depende entregar el Gobierno Local a la izquierda. Pero Vox sí ha pedido también la dimisión de Luis Barcala. Y ese hecho abre otros escenarios. Uno, que solicite al PP, un cambio en la Alcaldía. Y otro, que los de Abascal decidan mantener a Barcala. Pero, dado que como se ha dicho ya han pedido su dimisión, la opción preferente es la de que Barcala de un paso al lado y le releve otro edil.

En la actualidad, el PP tiene 14 ediles, a uno de la mayoría absoluta. Vox cuenta con cuatro. Y es indispensable para obtener acuerdos y sacar adelante asuntos en los plenos. La corporación la completan el PSOE, con ocho concejales, Compromis, con tres. Y Esquerra Unida-Podemos, con uno. Todos los ediles de la izquierda suman menos (11), que el PP, con los 14 citados. Por tanto, es Vox la formación que decanta la balanza.

El Ayuntamiento de Alicante vive en continuo estado de alerta desde que estalló, la pasada semana, el escándalo de las adjudicaciones de pisos de promoción publica a su edil de Urbanismo, a dos de sus familiares y a dos hijos y un sobrino de la directora general antes citada.

El transcurrir de los días no ha hecho sino empeorar la percepción acerca de este tema. Porque, hay un arquitecto municipal con otro piso en la misma promoción. Y, porque además al funcionario de la Consellería de Vivienda que verificaba las solicitudes le ha sido abierto un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, por dar como buena la de su propia esposa, también arquitecta del mencionado ayuntamiento.

El alcalde Luis Barcala, que desde el primer momento ordenó un expediente de averiguaciones. Y llevó ese documento, una vez concluido, a la Fiscalía. También, convocó un Pleno extraordinario a petición de la oposición sobre ese mismo tema. Ese Pleno, se ha celebrado este jueves. Y, en el mismo, toda la oposición, incluido Vox, ha pedido su dimisión.

En el caso de Vox, al menos dos veces en el transcurso de la sesión. Con los de Abascal, se da la circunstancia de que, en paralelo a ese Pleno, pidieron una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Lo que, además, eleva el asunto de la esfera local a la autonómica.

Vox ha decidido este viernes no hacer declaraciones respecto al futuro del Ayuntamiento, según han transmitido a OKDIARIO fuentes oficiales. Mientras todo esto ocurre en el Ayuntamiento de Alicante, la tensión va en aumento. Inicialmente, el PSOE denunció el caso ante Fiscalía. Compromís, lo elevó a la Agencia Valenciana Antifraude. Y el propio alcalde, Luis Barcala, acudió también al fiscal de la Audiencia Provincial.

Además, este jueves, también ha dimitido, como informó OKDIARIO, el jefe de Gabinete de la consellera de Industria por cuestiones relacionadas con los citados pisos. Y, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha interpuesto una denuncia, la primera ante un juez de este tema. La denuncia es contra nada menos que 10 personas supuestamente relacionadas con el escándalo. Entre ellas, las citadas Rocío Gómez y María Pérez-Hickman.

Manos Limpias estima que han podido existir hasta cuatro presuntos delitos, según refleja en la citada denuncia. En concreto: falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociación prohibida a funcionarios.