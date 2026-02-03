El alcalde de Alicante lleva a Fiscalía el escándalo de las viviendas que se han cobrado dos dimisiones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha personado este martes en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada justo enfrente del edificio consistorial del Ayuntamiento, para presentar una denuncia por las presuntas irregularidades en la adjudicación unas viviendas de protección pública, ubicada en la turística Playa San Juan. Barcala ha elevado la denuncia ante el fiscal una vez una vez ha concluido el expediente de averiguación de hechos ordenado con carácter interno por el propio alcalde de Alicante el pasado viernes.

Se trata de la tercera denuncia que se presenta ante Fiscalía para dar luz a este oscuro asunto. En concreto, la Generalitat Valenciana ha presentado una denuncia ante Fiscalía al detectar que el funcionario que chequeaba que las solicitudes cumplían los requisitos, coló la de su propia mujer, arquitecta municipal, también en Alicante, que no los cumplía.

Además, el PSOE Local de Alicante también ha ido ante el fiscal para denunciar la posible comisión de hasta cinco posibles delitos en las adjudicaciones de las ciatadas viviendas. Y, entre ellos, los de prevaricación y estafa. Y, ahora, quien presenta la denuncia el es el propio alcalde de Alicante. En su caso, no porque haya dudado en hacerlo, sino porque el expediente de averiguaciones del Consistorio acaba de concluirse.

Luis Barcala ha convocado también este martes a los miembros de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante para anunciarles la convocatoria de un pleno extraordinario sobre las citadas adjudicaciones, este mismo jueves. En ese informe, se entregará a los concejales el informe que ha servido de base a la denuncia del alcalde ante la Fiscalía.

Según la portavoz del equipo de Gobierno Local, Cristina Cutanda, y el portavoz adjunto, Manuel Villar, el alcalde está a la espera también de verificar la identidad de la arquitecto municipal a quien su marido funcionario coló en la lista de las viviendas, por si las mismas medidas que la Generalitat Valenciana ha adoptado con su marido fueran de aplicación para ella en el Ayuntamiento de Alicante. Esas medidas son: suspenderla de empleo y sueldo y llevarla ante Fiscalía, también.

Por lo que respecta a la ya ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha hecho oficial su renuncia este mismo lunes. Rocío Gómez tiene junto a su pareja una vivienda en la promoción bajo sospecha. También, ha dimitido la directora general, María Pérez-Hickman. En su caso, los que tienen las viviendas son sus dos hijos.