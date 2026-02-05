Barcala pone al frente del Urbanismo en Alicante a su edil más político tras el escándalo de las viviendas

Giro de 180 grados en el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha situado al frente de la Concejalía de Urbanismo al edil Antonio Peral, el de perfil más político de cuantos componen actualmente el Grupo de Gobierno. Peral se pone al frente de la Concejalía de Urbanismo después de la renuncia de la anterior titular, Rocío Gómez. Esta edil decidió dimitir tras desvelarse que aparecía como cotitular de una vivienda de una promoción en régimen de cooperativa de una vivienda de protección pública.

La citada promoción de viviendas se encuentra en el epicentro de un escándalo sin precedentes. Y ya suma la renuncia de la citada edil de Urbanismo y de una directora general, María Pérez-Hickman. Rocío Gómez cuenta con un piso en la promoción antes citada. En tanto que, en el caso de Pérez-Hickman, son dos de sus hijos los que tienen cada uno una vivienda. Además, hay un arquitecto municipal que también cuenta con una vivienda.

Además, las averiguaciones efectuadas por la Consellería de Vivienda del Gobierno valenciano se han saldado con la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario, que validó la solicitud de su propia pareja, una arquitecta municipal, también del Ayuntamiento de Alicante.

La Consellería ha detectado, también, que hay más expedientes que indican la existencia de separación de bienes entre solicitante y cónyuge, sin que se haya aportado la documentación del citado cónyuge.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, personó este martes en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada justo enfrente del edificio consistorial del Ayuntamiento, para presentar una denuncia por las presuntas irregularidades en la adjudicación unas viviendas de protección pública, ubicada en la turística Playa San Juan. Barcala elevó la toda la documentación ante el fiscal una vez una vez concluyó el expediente de averiguación de hechos ordenado con carácter interno por el propio alcalde de Alicante el pasado viernes.