¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 18 al 20 de febrero de 2026

Alejandro y Francisco continúan en el programa, dando pistas a los espectadores de que podrían ser los próximos concursantes que se conviertan en legendarios del programa. Lo cierto es que ahora mismo, días después del histórico bote de Rosa, la audiencia de Pasapalabra ha bajado algunos puntos, pero con el paso de las semanas, la emoción subirá y seguro que también los datos para Antena 3. Para ayudar a que eso ocurra, el programa ha invitado a cuatro nuevos invitados famosos en el plató que estarán desde el miércoles 18 y hasta el viernes 20 de febrero de 2026.

Ingrid García-Johnson debuta en ‘Pasapalabra’

La actriz se sienta por primera vez en el programa y lo hace para promocionar el estreno de Rafaela y su loco mundo, serie de la que es protagonista y que se acaba de estrenar en Atresplayer, la plataforma de contenidos en streaming de Antena 3. El reparto lo completan Carlos Areces, Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo.

Todos ellos forman una extraña familia y pandilla de amigos, que está dirigida por Ernesto Sevilla, que vuelve a sacar lo mejor del humor absurdo de los míticos programas Muchacha Nui, La Hora Chanante y Capítulo Cero.

Carlos Marco

Roberto Leal dará la bienvenida, una vez más, a Carlos Marco como uno de los grandes invitados de la semana. El artista es conocido, principalmente, entre el público por haber formado parte de uno de los grupos más conocidos de nuestro país, como fue Auryn.

En el año 2017 comenzó su andadura como artista en solitario y se ha sumado a numerosos proyectos, también a nivel televisivo y cinematográfico. De hecho, también ha puesto voz a personajes de películas como Rompe Ralph (2012), El club de los incomprendidos (2014) o Atrapa la bandera (2015).

Arturo Valls

El presentador es una de las caras más conocidas de Antena 3, aunque en 2025 también trabajó en TVE con That’s My Jam, programa musical en el que presentaba y también era productor. En este 2026, además de presentar el concurso El 1 %, también estrena la serie Rafaela y su loco mundo, en la que interpreta al padre de la protagonista.

Pero, sin duda, su último gran proyecto ha sido sacar al mercado su propia marca de arroz. Como buen valenciano, es un apasionado de las paellas, tanto que las suyas son famosas entre los famosos de nuestro país.

Olivia Molina

La actriz consiguió la fama gracias a la serie Al salir de clase, toda una cantera de actores que ahora mismo se encuentran en la plenitud de su carrera. Es nieta del cantante Antonio Molina e hija de la actriz Ángela Molina.

Con su madre ha trabajado en la serie La valla, una producción de Antena 3, además, es recordada por su papel en Física o Química, donde interpretó a una profesora de instituto, aunque su mayor premio en aquel trabajo fue el de conocer al actor Sergio Mur, su actual marido. En 2025 estrenó El mejor infarto de mi vida, una serie para Disney Plus, además de representar por toda España la obra Malditos tacones, en la que comparte escenario con Luisa Martín.