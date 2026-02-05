Arturo Valls sorprende a Broncano con un desnudo integral como Leiva: «De las cosas más locas»

El pasado miércoles 4 de febrero, tras la cancelación de la emisión de La Revuelta el martes por la Copa del Rey, estuvo marcada por una doble visita. El Teatro Príncipe Gran Vía abrió sus puertas para recibir al presentador Arturo Vals y al escritor David Uclés. En cuanto al valenciano, que es recordado por numerosos programas que ha presentado y en los que ha concursado, se encontraba en plena promoción de la serie Rafaela y su loco mundo, de atresplayer. Una loca ficción que recupera, de lleno, ese espíritu de La hora chanante, junto a Joaquín Reyes y Carlos Areces. Después de promocionar su nuevo proyecto, donde no solamente participa como personaje secundario sino también como productor, se sometió a las míticas preguntas clásicas de David Broncano. La primera de ellas tiene relación con la cantidad de dinero que el invitado tiene en el banco, mientras que la segunda son relaciones sexuales mantenidas en el último mes.

Lo que el presentador de La Revuelta no esperaba es que su invitado le había preparado una jugada maestra. Algo que se le ocurrió hace tan sólo unos días, durante la visita de Leiva al programa que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. ¿A qué nos referimos, exactamente? Arturo Valls había llevado a Broncano una fotografía enmarcada en la que aparecía completamente desnudo, junto a un caballo y una bandera LGTBIQ+. Pero no todo quedó ahí, puesto que el presentador del mítico concurso Ahora Caigo no tuvo reparos a la hora de dar detalles sobre cómo se gestó este momento, tan sorprendente como surrealista. «Hay una hípica cerca de mi casa y le dije ‘mira, que es que queremos hacernos una foto con un caballo’», comenzó explicando, bajo la atenta mirada de David Broncano y todos los allí presentes.

Fue entonces cuando, esa misma mañana, Arturo Valls cumplió su objetivo, que no era otro que posar completamente desnudo en un hipódromo, junto a un caballo. Algo que dejó completamente descolocado al presentador de La Revuelta: «Esto es de las cosas más locas que he visto en mucho tiempo», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, el valenciano reconoció que se inspiró en la canción Caballo homosexual de las montañas, sobre la que hablaron en el programa. Por si fuera poco, Arturo Valls no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «¡Tengo un vídeo para demostrar que no es Inteligencia Artificial!», expresó.

«Atención, porque puede haber doble papada», comentó, haciendo referencia a las palabras del presentador durante la entrevista con Leiva. Recordemos que, en la imagen del cantante, utilizó la cara de Broncano para tapar sus partes íntimas. Una idea que, como era de esperar, también quiso utilizar el valenciano. Sin duda, una idea sorprendente que no solamente dejó sin palabras a los dueños del hipódromo, sino también, como no podía ser de otra manera, descolocó por completo a todos y cada uno de los espectadores de La Revuelta.