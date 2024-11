Carlos Marco: su edad, su pareja, su pasado en Auryn y su vínculo con ‘Mask Singer’

La industria musical española nos ha presentado, durante los últimos años, a grandes artistas que han terminado marcando a muchas personas con su voz. De una manera u otra, estas celebridades han logrado conquistar el corazón del público con su carisma, talento y trayectoria. Una larga lista de nombres donde figuran el de Carlos Marco. El artista es conocido por los grandes éxitos cosechados durante su etapa en Auryn, la boyband que marcó un antes y un después en nuestro país. Pero, tras el final de esta etapa profesional, el alicantino ha sabido hacerse un hueco en la industria del entretenimiento.

Nacido el 4 de febrero de 1991 en Alicante, Carlos Pérez Marco siempre sintió una profunda conexión por el mundo del entretenimiento. Por este motivo, y desde una temprana edad, comenzó a participar en diversos concursos de televisión. Pero no fue hasta el año 2010 que su vida experimentó un cambio importante. Pues, sin dudarlo dos veces, optó por presentarse en el programa Factor X, donde quedó entre los 10 finalistas para concursar en el casting después de superar diversos castings online. Una aventura musical que, en el 2009, le dio la oportunidad de lanzar al mundo su primer single: Estoy lleno de amor.

Su carrera profesional

El artista ya comenzaba a dejar claro que no era un novato en el ámbito musical. Por ello, su vida experimentó un giro de 180º tras conocer a Blas Cantó, Álvaro Gango, David Lafuente y a Daniel Fernández. Junto a ellos, el joven formó la banda Auryn. Aunque al principio no eran demasiados conocidos entre el público, los jóvenes no dejaron de luchar por sus sueños.

Auryn optó por intentar ir al festival de Eurovisión, en el año 2011. Lamentablemente, no ganaron y se quedaron en segunda posición. Pero, esta participación les ayudó a hacerse un hueco en la industria musical. De hecho, ese mismo año publicaron su primer álbum de estudio: Endless Road, 7058. Un proyecto que se posicionó como uno de los más vendidos de España.

La carrera de la banda comenzó a despegar vertiginosamente y los éxitos no paraban de llamarles a la puerta. Una travesía donde llegaron a publicar un total de cuatro discos, siendo Ghost Town el último de ellos. Pues, en el año 2016, la agrupación decidió separar sus caminos.

Aunque Auryn formó parte de una etapa muy bonita en la vida de Carlos Marco, el joven siempre tuvo claro que quería seguir formando parte de la industria del entretenimiento. Por ello, tras salir de la banda, se convirtió en influencer y comenzó a subir vídeos a la plataforma de YouTube.

Lejos de dejar atrás su pasión por la música, en el año 2017 sacó su primer disco en solitario bajo el nombre de Chalk Dreams. Además, fue presentador del programa Mr. Plinton, en Neox. Todo ello sumado a su participación como jurado en Family DUO.

En radio también ha realizado sus trabajos. De hecho, colaboró en el programa Yu, no te pierdas nada. Todo ello sumado a que presentó Idol Kids, en Telecinco, así como Yu Music, en Europa FM.

La trayectoria artística del alicantino le abrió las puertas, posteriormente, a ser director musical de formatos como Got Talent, Disney Fam Jam, Idol Kids, Mask Singer, Top Star, Drag Race España. Además, es productor musical en Adivina qué hago esta noche, The dancer y Reinas al rescate.

Asimismo, como empresario, cabe señalar que es propietario de los estudios de grabación ROAR, cuenta con su propio sello discográfico y tiene su propia escuela de canto: la Academia Jukebox. Además, este 2024 se postuló como uno de los posibles candidatos a representar a España en Eurovisión, pues participó en el Benidorm Fest 2024 con su banda Mantra.

Su lado más personal

En redes sociales, Carlos Marco también se ha consagrado como una celebridad. En plataformas como Instagram acumula, hasta la fecha, más de 240.000 seguidores. Un medio donde comparte sus proyectos profesionales y algunos momentos que marcan su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si el artista tiene el corazón ocupado o no. El cantante siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada. Pero, en el 2021, realizó una contundente declaración en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). «No estoy soltero, solo soy demasiado buen novio como para compartirme con alguien», escribió.