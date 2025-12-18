Ni Viena ni Salzburgo: la capital europea de la Navidad 2026 está en España y parece sacada de un cuento

Luces, mercadillos, brillo y regalos… no hay nada más bonito que las fiestas navideñas. Y como se lo ha ganado, gracias a su encendido de luces en las calles clave de la urbe, tenemos capital europea de la Navidad 2026. Está aquí y corresponde a Barcelona, es decir, ni Viena ni Ámterdam o Dinamarca. Barcelona recoge el reconocimiento como Capital Europea de la Navidad 2026, un galardón internacional que ha recibido en Vilnius y reconoce su modelo de Navidad participativo, creativo, sostenible y arraigado en el territorio.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la cuidad acoge con orgullo el reconocimiento como Capital Europea de la Navidad 2026, una distinción otorgada por la entidad sin ánimo de lucro European Capital of Christmas, auspiciada por la Unión Europea. El reconocimiento pone en valor el modelo de celebración navideña de la ciudad, concebido como una propuesta inspiradora para otras ciudades europeas y alineada con los valores comunitarios. El acto de entrega de esta importante distinción, que sitúa a Barcelona como una las ciudades más mágicas de Europa, tuvo lugar el sábado 13 de diciembre en Vilnius, Lituania. Cogió este distintivo el comisionado de Participación Ciudadana, Pedro Aguilera, de manos de la teniente de alcaldía de Vilnius, Edita Tamošiūnaitė, como reconocimiento internacional a una Navidad barcelonesa que combina tradición, creatividad e innovación.

La capital europea de la Navidad 2026

Durante el acto, Pedro Aguilera destacó que la distinción reconoce «una Navidad participativa, con protagonismo de las entidades, del comercio y de la ciudadanía, y con capacidad de llegar a toda la ciudad». También subrayó que la combinación de cultura, diseño, sostenibilidad e innovación ha permitido construir una propuesta navideña propia, arraigada y compartida.

El jurado del premio ha tenido en cuenta varios aspectos para esta valoración especial. Por un lado, el paisaje navideño de Barcelona, enriquecido por siglos de historia, arte y tradiciones, recordemos que tiene uno de los mercados de Navidad más antiguos, así como la convivencia entre tradiciones locales y una identidad profundamente multicultural.

También se han destacado los espectáculos que suelen hacerse cada año en estas fechas en las calles, ferias y mercados navideños, las tradiciones gastronómicas y la apuesta por una decoración sostenible y de bajo consumo, con iniciativas ‘eco friendly’ y de reutilización de materiales.

En qué consiste la convocatoria de la Capital Europea de la Navidad 2026

Esta convocatoria ha estado abierta a ciudades de la Unión Europea y de otros países europeos asociados, con tres categorías según el tamaño de los municipios.

En este caso, la que ha resultado ganadora ha sido Barcelona, premiada en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes. Para poder estar a la altura de este título, la ciudad trabajará fuerte en el desarrollo de un gran programa de actividades vinculado a la capitalidad. Se esperan entonces nuevas propuestas y la ampliación de los espacios con iluminación de Navidad de autor.

Vive la Navidad en Barcelona

Que la ciudad sea la capital europea de la Navidad 2026 no es algo casual. Destacan sus calles engalanadas, la historia de los mercados navideños durante décadas, el espíritu navideño de comerciantes, ciudadanos y turistas, además de las tiendas que abren prácticamente a diario en estas fechas.

Hay zonas con muchas actividades para toda la familia, pistas de hielo en varios rincones, como la del centro comercial Illa Diagonal, o la de la Plaza Cataluña que alberga una gran cantidad de turistas al estar situada en el centro.

Un ejemplo es el mercado feria de Santa Llúcia. Tiene lugar del 28/11/2025 al 23/12/2025 en los alrededores de la Catedral de Barcelona. Es el mercadillo de Navidad más antiguo de la ciudad, que se celebra desde el año 1786. Celebran el 239 aniversario con muchas novedades, como la colocación de más de 15 árboles de navidad iluminados. Allí encontrarás variedad, desde belenes, a árboles, pasando por figuritas, productos artesanos y mucho más siempre en torno a la Navidad.

Mientras que la Navidad en el Port Vell es magia. Del 28 de noviembre, cuando se encienden las luces de esta zona y da comienzo el espectáculo de actividades de Nadal al Port, al 6 de enero de 2026, participarás en cantidad de actos donde la Navidad está siempre presente. Las zonas en las que vivir estas fiestas allí son el Port Vell, el Moll de la Fusta y las Drassanes. En total, más de 24.000 m2 de diversión en la que se erige como la edición, la de este 2025, más grande y con mayor cantidad de actividades de todas las celebradas en este punto de la ciudad.