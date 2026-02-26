El Papa León XIV intervendrá en el Congreso el 8 de junio en el marco de su visita a España

El Papa León XIV intervendrá en una sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados el 8 de junio en el marco de su visita a España. Así lo han acordado el Vaticano y las autoridades de la Cámara Baja.

La visita del Pontífice al Hemiciclo fue sugerida desde El Vaticano a la Presidencia del Congreso, que contestó dando su total conformidad, y este jueves la Conferencia Episcopal ha formalizado la solicitud por escrito.

La idea sería celebrar una sesión conjunta en el hemiciclo, con presencia de diputados y senadores, en la que el Papa León tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante los representantes de la soberanía nacional en su calidad de Jefe de Estado.

Ésta será la primera vez que un Papa pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles, algo que sí han podido hacer otros jefes de Estado en visitas oficiales.

La sesión conjunta no alterará el calendario de Plenos del Congreso que tiene aprobado la Cámara Baja, ya que se ha escogido un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.

El viaje del Papa León XIV a España

El Papá León viajará a España del 6 al 12 de junio, según anunció este miércoles el Vaticano.

El Pontífice visitará Madrid y, posteriormente, se trasladará a Barcelona para inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto que comenzó a construirla, Antoni Gaudí. El viaje continuará en las Islas Canarias, en concreto, en Tenerife y Gran Canaria.

Antes de este viaje, el Papa viajará del 13 al 23 de abril a Argel y Annaba (Argelia), Yaundé, Bamenda y Duala (Camerún), Luanda, Muxima y Saurimo (Angola) y Malabo, Mongomo y Bata (Guinea Ecuatorial).

Además, el 28 de marzo, en vísperas de Semana Santa, Robert Francis Prevost​​, realizará una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, respondiendo así a las repetidas invitaciones de las autoridades del país.