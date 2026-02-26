El Gobierno se lava las manos con el regreso de Juan Carlos I: «Es una decisión que le compete a él»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este jueves que la decisión de que el Rey emérito vuelva a España es algo que «sólo le compete a él y a la Casa Real». Así lo ha asegurado en los pasillos del Congreso tras ser preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que expresaba su deseo de que Juan Carlos volviera a España tras años residiendo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

«La decisión del Rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denengado la entrada a España, que de hecho, viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al Rey emérito y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningun caso compete al Gobierno», ha señalado.

Tras estas palabras, Bolaños ha mencionado cómo es una «muy buena noticia» que el Rey Felipe VI esté «regenerando la monarquía». «Lo apoyamos desde el Gobierno, es una gran noticia para nuestra democracia y para nuestras instituciones», añade el ministro para la Presidencia.

Rufián: «Los delincuentes mejor fuera»

Olvidando que el jefe de su partido, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de cárcel por un delito de sedición y, por tanto, un delincuente rehabilitado gracias a la amnistía que el Gobierno le concedió para lograr la investidura de Pedro Sánchez, Rufián se ha referido a la vuelta del emérito diciendo que los «delincuentes mejor fuera que dentro».

Sobre estas declaraciones también se ha pronunciado el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, quien también se ha referido al mensaje de Feijóo sobre la vuelta del Rey emérito, asegurano que el líder de la oposición está cada día «más desorientado», antes de añadir que Juan Carlos I se ha convertido en una «auténtica vergüenza para este país».

Para la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, la vuelta del Rey Juan Carlos no le parece «relevante» en este momento y ha puesto el foco en la necesidad de seguir dando «transparencia» a lo que ocurrió en el 23-F.