Feijóo avergüenza a Sánchez: «El 23F había un presidente contra ETA, usted pacta con ellos y los excarcela»

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a enfrentarse a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho avergonzando al presidente del Gobierno por su gestión, entre otros asuntos, en la lucha contra el terrorismo. Feijóo le ha recordado a Sánchez que el 23F «había un presidente», Adolfo Suárez, que «luchaba contra el terrorismo» de ETA mientras él en la actualidad «pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente».

«Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista», ha ironizado Feijóo en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja. «Desclasifique los Presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe donde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares», le ha trasladado, para a continuación exigir que desclasifique también «quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, los datos de los fijos discontinuos» o «las causas del apagón».

«Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delcygate, sus viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad?», ha añadido Feijóo desde su escaño, levantando los aplausos de su bancada.

Después de la respuesta del presidente del Gobierno, Feijóo ha considerado que «el resumen» de Sánchez es que «va a seguir igual» y lo hará «presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción, siento tener que citar al señor Torres aunque no está» pero también «presumiendo de feminismo, siento tener que citar al señor Marlaska que tampoco está» o «presumiendo de gestión con Óscar Puente, al que siento tener que citar que tampoco está y que es capaz de presumir de lo bien que van los trenes con 47 muertos».

«Transparencia para todos menos para usted, pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, no pasarán 45 días desde el cambio de Gobierno para saber lo que ha hecho usted», ha advertido Núñez Feijóo al secretario general del PSOE.

Además, el líder de la oposición ha recordado que mientras «el 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo», Sánchez «pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente». «Por estas razones se le da la espalda, cada vez le votan menos, porque ha arrasado con todo y no quieren un futuro con usted. Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero les saldrá mal, reconstruiremos todo lo que usted a dañado y me comprometo a ello», ha dicho.

«En dos horas me siento con los médicos a los que su Gobierno insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Si sigue así, nos acabará intentando convencer de que el 23F lo paró usted», ha completado Feijóo en el Congreso.