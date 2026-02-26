Un descomunal enjambre de miles de langostas procedentes de Marruecos invade las Islas Canarias

Los agricultores de Canarias siguen con atención lo que ocurre en la franja costera africana. La presencia de langostas del desierto ha activado las alertas en el litoral del Sáhara Occidental y en el sur de Marruecos, donde existe el riesgo de que estos insectos arrasen los cultivos.

Esta situación preocupa en las Islas por su cercanía geográfica. Después de los recientes episodios de calima, se han observado cientos de ejemplares en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. No obstante, tanto la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias como las organizaciones agrarias del archipiélago señalan que, por ahora, se trata de apariciones puntuales. Explican que este tipo de casos es habitual cuando soplan vientos de levante.

El sector primario insiste en evitar mensajes alarmistas y subraya que Canarias cuenta con los medios y la preparación necesarios para afrontar posibles plagas de este tipo.

El Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura, que es la autoridad responsable en esta materia, para comunicarle la «preocupación» existente en el Archipiélago ante las posibles consecuencias que esta situación pudiera tener en las Islas y pedirle datos actualizados sobre el tema.

Asimismo, la consejería ha solicitado al Ejecutivo central que aclare si contempla adoptar alguna actuación y si mantiene coordinación con las autoridades de Marruecos para informarse sobre la evolución y el alcance de la plaga.

Hasta ahora solo se han registrado episodios puntuales, salvo en Lanzarote. En Famara, dentro del municipio de Teguise, autoridades y residentes han localizado un enjambre en las inmediaciones del litoral.

Desde el Cabildo de Lanzarote señalan que «lo más probable es que se sea un enjambre adulto desplazado por el viento de un grupo de ejemplares adultos arrastrados por el viento que vienen a finalizar el ciclo, llegan agotados y mueren. Al no pasar de la costa, no suponen un problema».

En los próximos días se va a observar la evolución de los insectos en la zona con el fin de verificar que son individuos adultos y descartar cualquier indicio de reproducción.

Precipitaciones inusuales

La proliferación de la plaga en Marruecos se explica, sobre todo, por unas precipitaciones inusuales que han propiciado su rápida multiplicación y su desplazamiento desde Mauritania. Hasta Canarias llegan empujadas por los vientos de componente este o sureste, junto con la calima procedente del Sáhara.

No se trata de algo desconocido en el Archipiélago. Por eso, las asociaciones agrarias canarias afrontan la situación con serenidad, ya que están habituadas a este tipo de episodios. «Es una cuestión que damos por superada, la langosta ya no es un problema para las Islas, existen recursos técnicos y humanos para luchar contra este tipo de plagas», señala Miguel López, portavoz de Coag Canarias.