Lidl lo vuelve a hacer: la cómoda alta de madera que parece de boutique y cuesta menos de 55 euros

Lidl lleva tiempo ampliando su catálogo más allá de la alimentación, y los muebles se están convirtiendo en una de sus apuestas más fuertes. La razón es sencilla: muchos de ellos encajan en casas con todo tipo de decoración y en las que además se cuenta con presupuesto ajustado. Y entre esos muebles que arrasan en Lidl actualmente, destaca la cómoda alta de madera. Cuesta 54,99 euros y cumple justo lo que tanta gente busca hoy: un mueble práctico, de tamaño contenido y que se adapta a distintas estancias sin exigir grandes cambios alrededor.

Cuando se ve montada, sorprende lo poco que recuerda a un mueble de supermercado. El acabado en imitación de roble Artisan y la geometría recta y limpia le dan un aire más cercano a firmas de decoración especializadas. Nada que recargue ni que rompa el conjunto; todo está pensado para que la pieza pase desapercibida y se integre en el ambiente sin esfuerzo. En un dormitorio, en un recibidor estrecho o incluso como apoyo en un salón pequeño, funciona porque respeta ese equilibrio entre utilidad y discreción. Es el típico mueble que resuelve un problema sin ocupar más de lo necesario y que además tiene ese precio tan económico que ha provocado que más de uno entre en la web de Lidl para hacerse con esta cómoda.

La cómoda de Lidl que ya se agota en su bazar

Uno de los puntos más interesantes de esta cómoda de Lidl es su tamaño. Mide aproximadamente 57,6 centímetros de ancho, 32,9 de fondo y 94,8 de alto, lo que la sitúa en esa categoría de muebles altos y estrechos que permiten sumar capacidad sin saturar la habitación.

Este formato es especialmente útil en viviendas con pocos metros. Al ocupar poco suelo y crecer en vertical, ayuda a mantener el orden preservando la sensación de amplitud. En dormitorios pequeños puede sustituir a una cómoda tradicional más ancha; en un recibidor, actúa como mueble auxiliar para documentos, objetos que se usan a diario o incluso como punto de apoyo para vaciar los bolsillos al llegar a casa.

El tono de madera clara también aporta lo suyo. Da calidez, pero sin oscurecer el ambiente, algo clave cuando la luz natural no sobra. Además, combina bien con muebles blancos, grises o incluso con maderas más oscuras.

Cajones y puertas: una distribución pensada para el día a día

Por dentro, la cómoda está diseñada para resultar útil desde el primer momento. Arriba incorpora dos cajones pensados para objetos pequeños, ropa doblada, accesorios o papeles si se coloca en una zona de trabajo.

Los cajones se deslizan sobre guías metálicas, un detalle que marca la diferencia en muebles de uso diario. Aporta suavidad, estabilidad y resistencia al paso del tiempo. No es un aspecto menor: en gamas económicas suele ser justo ahí donde se nota la diferencia.

En la parte inferior, las dos puertas ocultan un espacio más amplio con un estante regulable en altura. Ese margen de ajuste permite aprovechar mejor el interior según lo que se quiera guardar, desde ropa voluminosa hasta cajas, textiles o pequeños aparatos.

Materiales resistentes y fáciles de mantener

Toda la estructura está fabricada en aglomerado con recubrimiento de resina de melamina, un material habitual en muebles actuales por su resistencia y facilidad de limpieza. La superficie, de imitación roble, protege bien frente a rozaduras y uso continuo, lo que la hace adecuada tanto para dormitorios como para pasillos o entrada de casa.

En la base incluye deslizadores para evitar marcas en el suelo, algo que se agradece en casas con tarima o parquet. Su peso ronda los 20,5 kilos, suficiente para aportar estabilidad una vez montada, pero sin dificultar demasiado moverla si hace falta recolocarla.

Por qué recuerda a un mueble de boutique

La comparación con muebles de firmas más exclusivas no es casual. La limpieza del diseño, el acabado en madera clara y la proporción entre los cajones y las puertas generan una estética mucho más cuidada de lo que su precio podría hacer pensar.

No vas a encontrar tiradores llamativos ni adornos que rompan la línea del conjunto. Esa neutralidad es lo que permite que encaje en estilos decorativos muy distintos: desde ambientes modernos hasta opciones más clásicas. Con una lámpara, un espejo o un pequeño conjunto decorativo encima, puede convertirse en una pieza clave del espacio sin que nadie imagine que cuesta menos de 55 euros.

Un precio que explica su éxito

Por 54,99 euros, esta cómoda de Lidl ofrece una relación calidad-diseño difícil de encontrar ahora mismo. La famosa cadena alemana de supermercados, mantiene así su línea de muebles funcionales, con estética cuidada y precios accesibles. Esa combinación es la que explica por qué modelos como este suelen agotarse en poco tiempo: resuelven necesidades reales, sin que el presupuesto se dispare y con un aspecto que supera todas las expectativas.