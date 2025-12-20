La historia de Èric Montes, el canterano del Barcelona que deja el fútbol con 27 años por salud mental

Èric Montes es noticia en el fútbol español por una decisión valiente. El joven futbolista catalán de 27 años, canterano del Barcelona y capitán en las categorías inferiores azulgranas, militaba actualmente en el Algeciras, en Primera RFEF. Pero tras muchos meses meditando y pensando en su situación, ha decidido ser feliz. Y ser feliz para él ahora pasa por dejar el fútbol de manera profesional, volver a vivir en su Manresa natal e iniciar una nueva vida alejada de los focos y de los terrenos de juegos.

Es consciente de que muchos pueden pensar que es una decisión arriesgada o errónea, pero Èric Montes prioriza ahora su salud mental y su felicidad. Además, desvela que hace mucho tiempo que no se siente bien en relación al fútbol profesional. No tiene esa ilusión por jugar, sino que más bien es un sufrimiendo diario y constante al que ahora va a poner fin. Su club y sus compañeros le han apoyado hasta el último día, y el futbolista ha querido despedirse ofreciendo una rueda de prensa y hablando muy claro sobre su decisión y sus sentimientos.

«Va a sonar un poco duro pero me da igual, quiero dejar el fútbol de manera profesional. Eso es todo, ahí está el bombazo. Voy a intentar explicarlo. Llevo muchos años meditando esto, más o menos desde que salí del Albacete. No quiero entrar en detalles. No lo dejé antes por esas típicas preguntas de ‘¿Qué va a ser de mí?’… Cuando me rompí la rodilla mi cabeza hizo clic. Físicamente fue de los peores momentos, pero mentalmente fue de los mejores momentos porque no me tenía que despertar y ponerme una careta. Yo estaba sufriendo, todas las tardes me iba al gimnasio para no estar en casa», comenzaba.

ÚLTIMA HORA: Eric Montes deja el fútbol. El jugador del @AlgecirasCF necesita parar y descansar por salud mental, personal y para dejar de sufrir. Está recuperado de su lesión pero necesita parar la práctica deportiva. Abandona el @AlgecirasCF para buscar nuevos estímulos fuera… pic.twitter.com/7C4YmqKIK8 — Algeciras al minuto (@minutoes) December 19, 2025

El discurso viral de Éric Montes

«Estoy muy feliz, me voy a Manresa, mi ciudad, para empezar mi vida de cero. El año que viene hago 28 años y quiero coger el toro por los cuernos. Es mi vida y quiero vivirla. La gente se queda sorprendida y es normal porque el fútbol mueve mucha pasión e ilusión. Llevo desde los cuatro años jugando a este deporte y me ha dado muchas cosas bonitas, pero también he sufrido mucho y no quiero sufrir más. Quiero estar en mi casa, en Manresa, y quiero dejar el fútbol profesionalmente hablando. El fútbol me gusta jugarlo con ilusión como un niño en el recreo. No quiero estar aquí medio año más mal», añade.

Y agradece el apoyo del Algeciras, que le renovó tras romperse la rodilla y que ahora le ha respetado esta decisión y ha estado a su lado. «La vida sigue, yo estoy muy feliz, de verdad, me he quitado mucho peso de la cabeza. Ahora quiero formarme para el día de mañana y para lo que venga en el futuro. Quiero ser feliz y para eso me voy a mi ciudad a empezar de cero», finalizaba entre aplausos de compañeros y periodistas en la sala de prensa del estadio del Algeciras.