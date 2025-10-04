Alonso, resignado: «Entrar en los puntos va a ser muy difícil y como mucho sacaremos uno o dos»

Fernando Alonso acabó resignado en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. No le contenta salir desde la décima posición con un coche que no estaba para ello como el Aston Martin y así lo demostraron sus palabras al terminar la sesión rápida. El piloto español negó con la cabeza y golpeando el volante al final de su vuelta lanzada de la Q3.

«Lo que pensábamos ayer: entrar en la Q3 era un objetivo fuerte. Mañana es más difícil entra en el top 10 en un circuito como este. Vamos mejor este fin de semana que los últimos, pero no han fallado los grandes. Cuando no fallan, hacer noveno o décimo es lo mejor», comenzó Alonso.

«No creo que pase nada mañana tampoco», pronosticó, preguntado por la posible lluvia o coches de seguridad, ya que es él quien está décimo. «En la crono todo el mundo pone lo máximo. 10 y 17 muestra que no ha sido un gran circuito para nosotros. Toca sufrir un poco, saliendo con aire sucio. Mañana entrar en los puntos va a ser muy difícil y como mucho sacaremos 1 o 2. Va a haber circuitos en los que seamos últimos y otros que nos vayan bien, pero ir bien es noveno o décimo. Y para eso necesitamos un cúmulo de factores», explicó.

«Sabemos que tenemos competencia dura, pero en lo personal estar en Q3 otra vez cuando el coche no estaba para eso…», zanjó. El asturiano, con el rostro lleno de resignación, ya cuenta los días para 2026 y olvidar este nefasto campeonato con uno de los peores coches de su trayectoria en la F1.