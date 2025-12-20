Alerta de los científicos: estas 3 provincias de Andalucía se están deformando y se acercan a África

La geología del sureste español ha revelado un fenómeno fascinante que pone de relieve la complejidad de la dinámica terrestre en la península ibérica. Según un estudio reciente liderado por el investigador Asier Madarieta, de la Universidad del País Vasco, las provincias de Almería, Granada, Málaga y Murcia están experimentando un lento pero constante giro en el sentido de las agujas del reloj, acercándose progresivamente hacia África.

Este movimiento no es casual, sino el resultado directo de la colisión entre las placas tectónicas africana y eurásica, que convergen a un ritmo de entre cuatro y seis milímetros al año. Aunque a primera vista esta cifra puede parecer insignificante, a lo largo de los siglos genera una energía inmensa que se traduce en deformaciones de la corteza terrestre con consecuencias visibles en la superficie y el comportamiento sísmico de la región.

Las provincias andaluzas que se deforman en el sentido de las agujas del reloj

El estudio, publicado en la revista Gondwana Research, destaca que la frontera entre estas placas es difusa y compleja, a diferencia de otras zonas del planeta donde los límites tectónicos son más nítidos. Esta dispersión de la deformación afecta directamente a la configuración de las cordilleras Béticas y al litoral mediterráneo andaluz y murciano.

La explicación de este giro horario se encuentra en el estrecho de Gibraltar, cuyo arco actúa como una palanca que intensifica el empuje lateral de la placa africana sobre Iberia. Esto provoca que el bloque del sureste peninsular comience a rotar, generando torsión en la corteza terrestre y desplazando a estas provincias siguiendo un patrón circular que los satélites han registrado con precisión desde 1999.

«Las placas euroasiática y africana se acercan entre cuatro y seis milímetros cada año», recuerda Asier Madarieta, investigador de la Universidad del País Vasco (UPV), y añade que «el límite entre las placas que rodean el océano Atlántico y Argelia es muy claro, mientras que en el sur de la península Ibérica es mucho más difuso y complejo».

Además, explica que «hasta ahora desconocíamos con exactitud cómo era ese límite en ese entorno, y los procesos geodinámicos que se están produciendo son objeto de debate», aunque gracias al despliegue de sensores de geoposicionamiento y a los datos obtenidos de satélites y terremotos recientes, se ha podido observar «cómo la deformación cortical y la deformación superficial en el Mediterráneo occidental se relacionan en la frontera entre las dos placas, situada en la brecha entre la Península Ibérica y el noroeste de África».

Geodinámica regional

La deformación horaria de Almería, Granada, Málaga y Murcia tiene implicaciones importantes para la comprensión de la geodinámica regional. Los movimientos se miden en millones de años, por lo que los datos actuales representan sólo una ventana limitada de la evolución geológica de la región.

Sin embargo, la combinación de información sísmica y satelital permite realizar pronósticos más fiables sobre cómo evolucionará el relieve del sureste español. El principal motor de esta rotación se encuentra en la interacción de placas y en los campos de esfuerzo que genera el dominio de Alborán, que empuja hacia el oeste y retuerce las estructuras geológicas locales.

La investigación subraya que, aunque los movimientos son extremadamente lentos, su impacto acumulativo es significativo. Cada milímetro de desplazamiento anual contribuye a la tensión en la corteza terrestre, que a lo largo de siglos puede dar lugar a terremotos y deformaciones notables en la superficie. Las provincias afectadas, situadas en la zona de fricción más activa del sureste, se encuentran bajo un estrés constante, lo que exige un seguimiento riguroso mediante tecnologías de geolocalización y monitoreo satelital.

Finalmente, Madarieta destaca la importancia de la conexión submarina montañosa del Arco de Gibraltar, señalando que «al este del Estrecho de Gibraltar, la corteza del Arco de Gibraltar absorbe la deformación causada por la colisión entre Eurasia y África, impidiendo así que las tensiones se transmitan a Iberia», mientras que «al oeste del estrecho se produce la colisión directa entre las placas y creemos que esto podría afectar a las tensiones que se transmiten al suroeste de Iberia, al empujar a Iberia desde el suroeste y hacerla girar en sentido horario». Asimismo, reconoce que «estos datos solo ofrecen una pequeña ventana a la evolución geológica», pero concluye con certeza que «el hecho cierto es que Iberia colisionará con Marruecos, pero tomará varios millones de años».

El sureste español, con su rotación horaria, se convierte en un laboratorio natural para estudiar la interacción de placas, la deformación de la corteza y la generación de riesgos sísmicos. En definitiva, la rotación horaria de Almería, Granada, Málaga y Murcia es una ventana al funcionamiento interno del planeta, una muestra de cómo la dinámica de placas, los campos de tensión y las fallas activas moldean continuamente el territorio, y un recordatorio de que la Tierra está en constante transformación.